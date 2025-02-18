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「獨身貴族」積欠百萬保費 275件新包新服飾將拍賣

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

曾風靡一時的台灣女裝品牌「獨身貴族」因積欠保費199萬餘元，遭行政執行署士林分署查封服飾、包包、飾品等275件新品，分署預訂3月4日先拍賣50件商品試水溫，呼籲民眾踴躍參加。

士林分署表示，「獨身貴族」全盛時期在全台有50餘間實體店面即百貨專櫃，深受都會女性喜愛，現因積欠健保費、勞保費達199萬餘元，遭查封名下服飾、包包、項鍊、圍巾等動產275件。

士林分署近日排定3月4日下午3時，在行政執行署士林分署（台北市內湖區康寧路三段51號）進行拍賣，歡迎民眾踴躍參加。

本次拍賣的物件皆為未使用過的新品，包款樣式經典大方、歷久彌新，女裝款式豐富、應有盡有，項鍊、圍巾等物件也可供民眾自由搭配。

本案拍賣預計進行數波進行，首波拍賣將採分標方式進行，預計拍賣服飾19件、包款19件、項鍊6條及圍巾6條，所有物件均不定底價，現場競標。

士林分署提醒，動產競標者需持身分證件登記並領取號碼牌，方可進場競標。詳情可參閱士林分署網站動產、不動產拍賣公告，並隨時關注最新資訊。

曾風靡一時的台灣女裝品牌「獨身貴族」因積欠保費199萬餘元，遭行政執行署士林分署查封服飾、包包、飾品等275件新品。記者李隆揆／翻攝
曾風靡一時的台灣女裝品牌「獨身貴族」因積欠保費199萬餘元，遭行政執行署士林分署查封服飾、包包、飾品等275件新品。記者李隆揆／翻攝
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