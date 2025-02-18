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影／警紅白單涉貪汙重罪 律師認違憲、求偽造文書論處

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局西屯所官警涉轉換紅白罰單，圖利違規車主，檢方年初以貪汙等罪，起訴涉案31人，台中地院今開庭，其中巡佐李科甲等18人出庭，請求法官給予輕判、緩刑，部分涉案警員也在法院外向媒體喊冤，有人僅違法一張罰單即丟了警職，律師王捷拓團隊認為，此案情輕法重，有違憲之虞，希望法官以偽造文書罪論處。

此次涉案的曾姓警員與其他涉案同事，今天出庭後，也在台中地院外受訪，他說，高中畢業後，就讀警專，畢業後投入警察工作，如今因涉改罰單，而被市警局停職，「沒了這分工作，不知還能做什麼」，不少涉案同事還有車貸、房貸、家庭，沒了警職，很難生活下去。

曾姓警員也說，不少同事包括他，改的罰單只有「一張、兩張」，圖利的金額僅約數百元，而且警專體系教育封閉，還有「學長學弟制」，在學校學到「服從」，出社會在工作上都是經驗累積與傳承，此案是受到所內資深巡佐李科甲的請託、指示，才會認為沒有問題，未提出質疑，「現在知道錯了，但懲罰是否過重」。

接受此案被告委任的律師王捷拓團隊，也在今天開庭時，提出過去台中看守所黃姓管理員，因將自己的一包香菸，轉讓給受刑人，而丟了工作為例。

王捷拓提到，當時檢察總長江惠民認為，管理員因一包85元香菸，就涉及貪汙治罪條例中的圖利重罪，但該類犯行恐屬行政違規而已，此種不論金額高低、情節都發動貪汙罪，有無符合圖利罪不法利益的概念，提出非常上訴，但遭最高法院駁回。

王捷拓說，警員變造一、兩張罰單，未圖利自己，屬於貪汙治罪條例最輕微的犯行，但卻沒有因為情節不同，有層級化處遇，剝奪涉案警員的工作權、生存權，與其他重大貪汙犯罪無異，有違憲之情，除請求法官能否就此案提起「憲法訴訟」，或是以偽造文書罪論處，即可評價此案的警員犯行。

台中市第六警分局官警涉轉換紅白單貪汙，多名出庭警員今在台中地院外訴說委屈。記者陳宏睿／攝影
台中市第六警分局官警涉轉換紅白單貪汙，多名出庭警員今在台中地院外訴說委屈。記者陳宏睿／攝影

偽造文書 罰單 警察 貪汙

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