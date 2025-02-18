生技之神林榮錦夫妻涉內線交易251萬元 家人、晟德藥廠幹部等7人起訴

上櫃生技公司晟德大藥廠（4123）時任董事長林榮錦被譽為「生技之神」，涉嫌利用公司股權轉移之際，家人及公司幹部等人得知重大消息後買賣股票，台北地檢署今依證券交易法內線交易罪，起訴林榮錦、歐麗珠、兒子林宏軒、姊夫張政雄等7人。

起訴指出，晟德在2008年投資豐華公司，豐華營運項目是在台灣研發、生產益生菌粉，豐華主要客群在大陸地區，為整合一條龍生產鏈，晟德希望在大陸找合作伙伴，恰巧澳優有意朝益生菌領域發展，2008年11月30日晟德、豐華達到共識，著手公開收購豐華公司。晟德研發處長蔡佩珍、林榮錦姐夫張政雄、晟德人力資源部副理林珮瑩、丈夫葉修志買賣股票涉內線交易罪。

澳優股權出售案部分則是，晟德看好澳優公司在大陸地區嬰幼兒配方奶粉的發展潛力，2014年起陸續取得澳優股權，林榮錦2021年間時任晟德董事長，經大陸中信公司總經理喬百君、澳優公司動會主席顏衛彬主動向其表達有意引進伊利集團投資澳優公司，並由晟德公司與大陸中信一同出售所持有澳優股份，林榮錦在2021年8月起全程參與澳優公司股份，同年10月12日晟德已有強烈出售澳優公司股權意願。

檢方調查，林榮錦在2021年8月起，全程參與澳優公司股份，同年10月9日在新北市住家和家人吃晚餐時，主動詢問子女林宏軒、林佳陵對於晟德預計出售持有澳優公司股份的意見，3天後林佳陵在家人line群組「孩子」轉貼伊利集團要收購投資澳優公司、澳優在香港暫停交易的網路新聞，林榮錦、歐麗珠、林宏軒提前得知澳優公司股權出售的重大消息。

林榮錦辯稱，告知澳優股權出售案是要「子女學習」，不知妻子歐麗珠有買入晟德股票，買入晟德股票未必是基於澳優公司股權出售案影響。歐麗珠則辯稱，只想要投資晟德公司。

檢方統計，林榮錦當時身為晟德董事、妻子則透過他得知重大消息，林榮錦、歐麗珠在2021年10月間買進晟德公司股票378仟股，擬制性獲利約251萬6148元；林宏軒買進128仟股晟德股票又全數賣出，實際獲利約50萬3193元。

檢方認定，林榮錦、林宏軒坦承在一家人共進晚餐之際，討論晟德公司要出售澳優公司股份給伊利集團，家人林佳陵又在「孩子」群組貼出澳優公司股票叫意圖，又特別標記「伊利要收購羊奶粉大戶澳優乳業」的新聞內容，在消息未公開的沉澱期間買入晟德公司股票，該當內線交易罪責。

蔡佩珍辯稱，買賣晟德股票是「為了節稅，沒有要利用重大消息來賺取價差」。張政雄辯稱，買晟德股票是因為營業員告知股價下跌。林珮瑩、丈夫葉修志分別辯稱，不知重大消息時間點，及不清楚證交法規範。