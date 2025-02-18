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高價售凶宅再入手3房 首購族遇惡屋主…法官重判1年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄翁姓男子以900萬元價格購入前鎮區一間透天厝，卻發現前屋主隱瞞該屋是凶宅，害他以高價入手，高雄地院依詐欺取財判張女半年，檢方不服再上訴，高雄高分院認定張女惡性重大，寧將售屋款購入3間新屋也不願和解，從重改判1年。可上訴。

判決指出，2010年間翁男購入的該間透天厝曾發生火警，張女胞兄因吸入一氧化碳在屋內中毒喪命，事隔11年後，張女委託陳姓女房仲出售該屋，卻隱瞞胞兄在屋內死亡的訊息，最後成功以900萬元成功出售。

翁男取得該屋後，經鄰居告知是「凶宅」後，翁男不滿，質疑張女隱瞞凶宅事實再以市價出售，隨即對張女提告。

法院審理時，張女辯稱她有告訴房仲說胞兄死在屋內，是房仲說這樣不算凶宅，不用讓買方知道，並無詐欺犯意；但陳姓女房仲反駁，稱接委託時，就有詢問張女是否為凶宅，是張女說沒有問題，才在現況確認書填「否」。

雄院審理後，法官認為張女刻意隱瞞凶宅事實，並以市價出售該屋，已構成詐欺取財罪，判處張女有期徒刑半年，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方不服上訴，稱案發至今3年多，張女仍未與翁姓買家達成賠償和解，僅判半年太輕，要求從重改判。

高雄高分院調查，張女具有碩士學歷，應該很清楚現場狀況不是病死，卻隱瞞凶宅事實，讓翁姓買家以一般市價入手，使得翁購入該屋後已無力換購其他非凶宅房屋。

合議庭認為，張女出售該屋後得手618萬元，隨即再購入1間成屋、2間預售屋，可見她具有一定資力，卻拒絕處理買賣糾紛，惡性非輕從重量處有期徒刑1年，張女得入監，仍可上訴。

張姓女子出售凶宅卻未告知買家，被法官認為惡劣判刑1年。圖為高雄天際線。記者張議晨／攝影
張姓女子出售凶宅卻未告知買家，被法官認為惡劣判刑1年。圖為高雄天際線。記者張議晨／攝影

凶宅 詐欺 透天厝

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