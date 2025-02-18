超商拿殺魚刀狂刺前女友30多下…遭羈押還寄信騷擾 最終下場曝光！

高雄市余姓男子向吳姓前女友要求復合遭拒，前年凌晨拿殺魚刀趁吳女在超商上班備貨時，猛砍吳女30多刀，連吳女掙扎爬至店外仍不罷手，最終經保全發現喝斥後才倉皇逃逸，吳女送醫後撿回一命，最高法院依違反保護令、家暴殺人未遂等罪，分別判余2月得易科罰金之刑、8年徒刑定讞。

余和吳女二人曾在超商共事並交往數月，但因余曾暴力對待，令吳女無法忍受提出分手，余多次求復合，多次跑到吳女住家及超商糾纏，讓吳女不堪其擾，法院核發保護令要求余不得騷擾吳女，遠離吳女住處和工作場所。

余仍不理保護令限制，持續騷擾吳女，甚至無視旁人眼光，在吳女工作的超商門口前下跪，而被判刑拘役40日；余獲釋後，2023年9月7日上午購買殺魚刀置於隨身包內，同年9月9日凌晨再次前往超商騷擾吳女，經報警後才離去。

余同年9月13日凌晨3時許，戴黑色手套、左手持殺魚刀進到超商內，趁著吳女補貨毫無防備之際，小跑步持刀衝過去，朝肢體及左腰刺數刀，還拉扯頭髮及手腳攔阻吳女逃脫，吳女倒坐在店門口報紙架旁，余仍不斷持刀刺殺，吳女不斷大喊「放開」、「救命」、「我好痛」。

當時，陳姓保全在監視器發現余持殺魚刀行刺，拿高爾夫球桿衝去喝斥，余才停手轉身走回超商，取走背包後逃離現場，吳女送醫撿回一命。余事後在麥當勞落網，他僅坦承傷害犯意，否認有殺人意圖，且余羈押期間還持續寫信騷擾吳女及家人。