影／卡車輾過雙腳醫師積極搶救 美國男子保住一腳踏上返鄉路

59歲美國籍的威廉到台灣教美語，去年騎重機遇到車禍被卡車輾過雙腳，兩隻腳膝蓋以下都非常嚴重的開放性骨折，緊急送到童綜合醫院急診室搶救，由整形外科蔡穎瀚醫師執行顯微皮瓣移植重建手術，總共歷經9次手術，救回性命也保住一條腿，威廉可以再站起來走路，也搭機踏上返鄉路。

威廉回想起去年4月他騎重機遇到車禍意外，大量出血被緊急送到童綜合醫院急診室搶救，緊急左腿膝上截肢手術，骨科鄭宇傑醫師做右腿內固定復位手術，由整形外科蔡穎瀚醫師執行顯微皮瓣移植重建手術，經歷10幾個小時的顯微手術終於保住右下肢，

他術後入住加護病房1個多月，普通病房住院1個月，出院後安排住進重維義肢中心裝設義肢，並接受復健訓練，訓練3個月後可持助行器站立並短距離行走，6個月後可穩健地長距離行走，上月底終於可以返回美國家鄉。

威廉表示，重傷後他很絕望又沮喪，還好有大家的鼓勵與支持，他感謝蔡穎瀚醫師不放棄任何希望與方式治療，童綜合醫院醫護團隊的努力與悉心照護，及重維義肢中心復健師與同仁的協助幫忙，他才能夠重新站起來行走，也終於可以坐飛機返回美國與家人團聚。

整形外科醫師蔡穎瀚表示，患者雙下肢遭卡車輾壓造成嚴重的開放粉碎性骨折及大量出血，緊急手術搶救，左下肢受創嚴重截肢；右下肢幸好能以顯微手術接回，復位內固定併顯微皮瓣移植重建手術，術後恢復良好再經由多次清創後，終於讓右腳能正常活動站立。