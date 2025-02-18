抗議「垃圾官員」向總統府丟鞋！他引蔡英文這段話 法官撤罰

抗議聞人田山盛國不滿前總統蔡英文用人，將總統府當垃圾場扔髒鞋，依社會秩序維護法裁罰3000元，他抗告說，蔡英文曾表示政府有雅量「聽不見的時候，可以拍桌子」，台北地院認為，丟鞋行為不當，但未藉端滋擾，撤銷處罰。

警方移送指出，田山盛國抗議蔡政府人事，2023年5月3日在總統府後門將總統府當成垃圾場丟棄運動鞋一隻，警方法辦他，法官裁罰3000元。

田山盛國抗告表示，他警詢時承諾不再犯，警官表示不移送卻失信。他稱，蔡英文曾在演說中提到「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；如果第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」

田山盛國說，他對蔡英文用人表達異議，詢問下，卻沒有可到總統府拍桌子的管道，且總統失信要向人民道歉。

田山盛國說，因總統任用「垃圾官員」丟鞋抗議，是言論自由表達，原裁定指他已有到台北地檢署升民進黨旗的行為，不宜作裁定參考，請求撤銷罰鍰。

合議庭調查，田山盛國丟棄運動鞋是事實，不過，社維法處罰的是藉端滋擾行為，田山盛國當天騎機行經總統府後門，投完運動鞋即沿著博愛路北往，不但行為時間短，也沒有於遭制止後強留在原地滋事。