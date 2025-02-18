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台中警罰單涉貪今開庭…巡佐認罪拚緩刑 同事丟工作喊冤

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯所巡佐李科甲礙於警友會人情，受違規車主關說，要警員將白單改成罰則輕的紅單，檢方分兩波起訴李科甲31人，今天台中地院開庭，李等18名被告出庭，李坦認犯行，請求法官減刑、給予緩刑，其他涉案警員，預計在開庭後開記者會喊冤。

李科甲今天出庭時，委由律師主張，因犯行的時間密接，希望適用接續犯一罪認定，而非數罪併罰，另外此案為「歷史共業」，所作不法，情有可原，造成的損害不大。

李科甲律師也說，李圖利的金額每案都在600元以下，利益不高，甚至還有自掏腰包，圖利金額在5萬元以下，有貪汙治罪條例減刑的適用，而且李在偵審期間，也都坦認犯罪，犯後態度良好，希望法外開恩，請求減刑或給予緩刑。

今天還有其他17位涉案警員開庭，因涉案警員涉犯貪汙治罪條例，遭台中市警局祭出停職處分，不少人丟了飯碗，迄今仍待業中，也有人到麥當勞打工、擔任機場接送司機，找泥作師傅當學徒等，苦不堪言，也聯絡媒體，希望向外界反映。

涉案警員也說，涉案警員都是受到長官壓力而觸法，罰單圖利的錢也沒放進自己口袋，不少同事都是不乏有數百支嘉獎的績優警員，「都是好警察，都有家庭」，但如今卻沒了工作，十分辛苦，也問「對國家社會是好事嗎」。

起訴指出，李科甲等18人明知警察取締違規停車時，若駕駛人不在場， 執行人員應視違規事實，於違規停車逕行舉發逕舉單（俗稱白單），上填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料，將逕舉單張貼或夾放於遭取締汽、機車之明顯處標示後，再回派出所交由交通警察大隊按取締內容寄發「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）給違規車主。

檢方調查，包括警會成員在內共24名車主，前後因違規遭開單後，考量到和李科甲關係友好，收到白單後就找李請託，李基於人情關說，就指示派出所基層警員將白單違法轉開為紅單。

另外，違規法條由實際的「並排停車」、「違規停車」，不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」 ，再將違規行為人不實記載為李科甲、陳姓警員等人，且由李、陳自行拿紅單繳納罰鍰，以此違法圖得24名違規人的不法利益。

台中市第六警分局西屯所官警涉紅白單圖利，今天在台中地院開庭，警員也製作文宣喊冤。圖／讀者提供
台中市第六警分局西屯所官警涉紅白單圖利，今天在台中地院開庭，警員也製作文宣喊冤。圖／讀者提供
台中市第六警分局西屯所官警涉紅白單圖利，今天在台中地院開庭，警員也製作文宣喊冤。圖／讀者提供
台中市第六警分局西屯所官警涉紅白單圖利，今天在台中地院開庭，警員也製作文宣喊冤。圖／讀者提供
台中市第六警分局西屯所官警涉紅白單圖利，巡佐李科甲今出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市第六警分局西屯所官警涉紅白單圖利，巡佐李科甲今出庭。記者陳宏睿／攝影

台中市 罰單 警察 貪汙 車主

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