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「學生女神」被包裝成韓國練習生 經紀人再爆「台女扯謊」判5月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「學生女神」稱號的藝人馨亞（本名謝儀諪）控告前經紀人朱俊憲，指朱主導她對外宣稱是前「韓國練習生」，卻接受採訪爆料馨亞「台女扯謊」；台北地院認為朱虛捏事實，依加重誹謗罪判他5月得易科罰金之刑。台灣高等法院今駁回上訴，全案確定。

本案朱俊憲一度獲檢方不起訴處分，馨亞聲請再議，案子獲發回重查，檢方第2次偵辦，將朱依加重誹謗罪起訴。朱過去有妨害名譽而遭法院判刑的紀錄，而謝儀諪現為中華職棒中信兄弟啦啦隊成員。

台北地檢署指控，朱俊憲是馨亞的演藝經紀人，2人經紀合約自2014年12月1日至2024年11月30日止，朱為使馨亞迅速走紅，主導塑造馨亞具前「韓國練習生」身分，要求馨亞對外宣稱曾在韓國擔任練習生、期間約半年。

檢方指出，朱明知是自己要求馨亞對外宣稱曾至韓國擔任練習生，卻於2022年3月接受某家平面媒體鍾姓記者採訪，提供「知情人士」、「爆料學長」對話紀錄給鍾。

朱提供的內容提及「馨亞真的很愛說謊，她跟學校請假幾週，出現後，就成為練習生，後來你們就來學校徵選挑人」、「就是騙你挑她、簽她」、「你也被騙很久、真傻」，鍾據以寫成新聞報導，2022年3月25日以標題「（獨）白賊赴南韓當過練習生！台女扯謊6年被踢爆」的即時新聞。

北院認為朱俊憲向記者敘述被馨亞欺騙為韓國練習生，依社會常情，客觀上足以使一般人對馨亞產生行為、道德觀念低落的負面觀感，貶抑馨亞的品德、身分、人格、地位。

北院認為朱案發時從事經紀人工作，犯案時為37歲，應知散布馨亞偽造經歷欺騙他人將貶損馨亞的人格及評價，主觀上具犯罪故意，朱犯後否認犯行、未與馨亞和解，判他5月徒刑，得易科罰金。

案經上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，駁回定讞。

「學生女神」馨亞（本名謝儀諪）控告前經紀人朱俊憲加重誹謗，台灣高等法院今判朱5月徒刑，得易科罰金定讞。圖／聯合報系資料照
「學生女神」馨亞（本名謝儀諪）控告前經紀人朱俊憲加重誹謗，台灣高等法院今判朱5月徒刑，得易科罰金定讞。圖／聯合報系資料照

台灣高等法院 妨害名譽 經紀人

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