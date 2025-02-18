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毀損百年古蹟慈諴宮 西班牙藝術家判罰1.5萬元

中央社／ 台北18日電

西班牙籍方姓藝術家涉嫌持松香水擦拭台北市定古蹟慈諴宮的廟門，造成門神畫像溶解、彩繪褪色，遭士林地檢署以刑法毀損罪起訴。士林地院日前判處罰金新台幣1萬5000元，可上訴。聯合報系資料照
西班牙籍方姓藝術家涉嫌持松香水擦拭台北市定古蹟慈諴宮的廟門，造成門神畫像溶解、彩繪褪色，遭士林地檢署以刑法毀損罪起訴。士林地院日前判處罰金新台幣1萬5000元，可上訴。聯合報系資料照
西班牙籍方姓藝術家涉嫌持松香水擦拭台北市古蹟慈諴宮的廟門，造成門神畫像溶解、彩繪褪色，遭士林地檢署以刑法毀損罪起訴。士林地院日前判處罰金新台幣1萬5000元，可上訴。

士林地檢署起訴指出，民國112年8月14日凌晨，方男持松香水、甲苯、清潔劑等液體塗抹慈諴宮廟門，並以刷子、抹布刷洗。慈諴宮附近攤商聞到松香水刺鼻氣味，察覺異狀後通報警方。

方男到案後供稱，當時想要去除彩繪上黑黑的地方，不知道是古蹟，以為是一般宮廟。

台北市政府文化局向警方表示，慈諴宮正身大門「龍側」的民間門神「秦叔寶」，彩繪的右手及右側腰帶下擺局部及劍柄部分，遭方男以清潔布、清潔劑及化學藥劑用力刷洗後，表面漆料褪色，部分甚至可見木門的表面

台北市文化局對方男提告刑法毀損他人物品罪與文化資產保存法。士檢認定方男涉犯刑法毀損罪，事證明確，依法提起公訴。

至於方男被控違反毀損古蹟的部分，士檢認為，慈諴宮廟門、樓梯等處設有中英文古蹟告示牌，但告示牌大小與設置地點是否清楚可見尚存疑慮，且案發時宮廟已關閉，現場僅有小燈籠照明，燈光昏暗，考量方男是否曾注意告示牌並得悉慈諴宮為古蹟，仍有疑義，難認其具毀損古蹟的故意，予以不起訴處分。

士院日前審結全案，審酌方男於審理中自白犯行，態度勉可，但迄今未能與北市文化局達成和解與成立調解，也未獲得其諒解，判處罰金1萬5000元，如易科勞役，以1000元折算1日，全案可上訴。

根據內政部官網資料顯示，神農宮、慈諴宮及慧濟宮為士林三大古廟，其中位於士林區大南路的慈諴宮又稱士林媽祖廟，創建於清嘉慶元年（西元1796年），清同治3年（西元1864年）因士林新街建立完成而遷於現址，其門神彩繪由台南藝師陳玉峰於民國49年（西元1960年）所繪。

北市 古蹟 彩繪

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