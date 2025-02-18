選民服務？高雄市議員助理搞上人妻 遭法院判賠20萬元

高雄市一名擔任議員服務處行政助理的曾姓男子2022年間因選民服務結識上沈姓人妻，還互傳親暱訊息，原本沈姓人妻的丈夫還願意原諒，沒想到沈妻先提離婚，讓他氣得向2人提告，橋頭地院認曾男與沈女應連帶賠償20萬元給許男。示意圖。圖／AI生成 高雄市一名擔任議員服務處行政助理的曾姓男子2022年間因選民服務結識上沈姓人妻，還互傳親暱訊息，原本沈姓人妻的丈夫還願意原諒，沒想到沈妻先提離婚，讓他氣得向2人提告，橋頭地院認曾男與沈女應連帶賠償20萬元給許男。

法官查出，擔任議員助理的曾男多次傳訊息給沈姓人妻，還用Line稱呼沈女「寶貝老婆」，且訊息內容多為親密伴侶間的甜言蜜語及對未來的美好憧憬，甚至花錢在沈女身上，還貼心傳訊息表示「寶貝，錢跟妳比真的不算什麼。錢可以再賺，可以找贊助資源」，沈女甚至也回訊息「我可以和你同甘共苦、我很好養」。

沈女的丈夫指控，他與妻子結婚10多年，曾男卻在2022年到2023年7月間、與他的妻子沈女交往，時常外出約會、以LINE通訊軟體傳送「寶貝老婆」、「愛妳」、「想我吧」、「我不想以後都見不到妳」、「但是我願意守護著妳」、「我可以給妳我的所有」、「我也很不想失去你」、「可是我不能沒有你」、「寶貝老婆妳永遠記得我省吃儉用沒關係」、「所以我們真的很像天作之合」、「我愛你」、「我愛QQ跟啊蛋如同愛妳」等親密訊息。

他在偶然間發現2人交往，但為了家庭完整，因此願意原諒，要求沈女簽立協議書承諾效忠婚姻、不再與異性有不正當男女關係，沒想到隔年年底沈女仍提出離婚，讓沈女的丈夫痛心疾首認為遭到背叛，憤而對曾男與沈女提告侵害配偶權並求償。

沈女辯稱雖然曾男有傳親密訊息，但曾男之所以如此，是因為丈夫常酒後情緒失控及長期控制她交友，因此對於她有意斷交朋友關係感到遺憾，2人間的對話及合照並未踰越一般交友間舉止。

曾男也向法官表示，他與沈女僅為一般朋友，他會傳訊息給沈女「我不想以後都見不到妳」、「但是我願意守護著妳」、「我可以給妳我所有」、「我也很不想失去你」、「可是我不能沒有你」這些，是因為聽聞沈女被丈夫限制交友自由，單純為站在朋友立場表達同情，也因為擔任議員助理是第一份工作，尚在學習拿捏與選民之間的關係與距離，並非刻意為之。

不過法官看過曾男與沈女間的Line對話紀錄後認為，曾男曾傳「妳可以不要讓我在妳的世界消失嗎」、「我也不想妳在我的世界消失」、「你當初不是說頂多離婚而已嗎」給沈女，沈女也回傳「面對現實」、「回到各自的位置」、「就這樣結束吧！」，認為2人若只是一般朋友，何必討論到離不離婚，因此認定2人應有交往。

法官認為，雖然2人間的對話並無關於性行為的訊息，但2人顯已逾越一般友人的正當交往分際，因此認定曾男與沈女侵犯沈女丈夫配偶權情節重大，判2人應連帶賠償20萬元。