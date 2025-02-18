影／詐騙車手在田間被逮亂扯來打籃球 豐原警逮3嫌

詐騙集團車手約被害人取款選偏僻地仍被捕，台中豐原警方在一處稻田旁逮捕詐騙集團車手，嫌犯辯稱來此打籃球，但方圓100公尺內只有房子和稻田，沒有球場，警方逮捕3嫌，台中地檢署日前以詐欺罪起訴3人。

台中市警局豐原分局去年5月接獲民眾報案，指稱友人近日提領大量現金交付給自稱台北地方法院的工作人員，擔心是遭詐騙，希望警方協助，警方深入了解後，發現該友人確實是遭詐騙集團以「假檢警」手法詐騙，成立專案小組偵辦。

被害人說接獲犯嫌假冒檢警身分謊稱其身分資料遭冒用，財務將遭凍結，須提出交付監管等話術，依指示提款78萬元交付給詐騙集團，詐騙集團食髓知味，同一天早上打電話給被害人，要求再度提領76萬元交付監管，被害人請求警方協助。

專案小組先請被害人與詐騙集團相約在台中市神岡區一片稻田旁面交，並部屬警力，在交付現金後當場將20歲李姓面交車手逮捕，李嫌落網後指稱附近還有共犯，警方將站在50公尺外23歲黃男、28歲鄭男共犯一起帶回偵辦，現場查扣「台灣台北地方法院公證」收據1張及行動電話3支等贓證物。

鄭嫌被逮捕時，竟向警方聲稱是來打籃球，但方圓100公尺內只有房子和稻田，沒有球場，全案訊畢依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官認犯罪事證明確，依法提請公訴。