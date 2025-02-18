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開母車強闖臨檢站 吊銷駕照罰鍰18萬、車輛也扣牌

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市劉姓男子開著母親的車，深夜行經歸仁區一處酒駕攔檢站，不理會員警指揮攔停，逕行快速通過，台南市交通局將劉裁罰18萬元、吊銷駕照等，車也遭吊扣牌照2年；兩人不服提起訴訟，法院認定交通局認事用法均無不當，駁回告訴。

判決書指出，劉姓男子去年3月23日晚間10時許開著母親的車，行經台南市歸仁區一處酒駕攔檢站時，不理會員警揮棒示意攔停，從攔檢車道快速行駛而過，警方依「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之檢定處所，不依指示停車接受稽查」開罰。

台南市交通局裁決，劉違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款、第9項、第24條第1項、第67條第2項，裁處劉「罰鍰180000元整，吊銷駕駛執照，3年內不得重新考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」、他母親的車「吊扣汽車牌照24個月」。

劉與劉母不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張劉當時疏忽、恍神，未注意臨檢站告示，以為員警是在縮減車道指揮交通，引導前行，故過站未受檢；劉行駛到下一路口，有停下等候，以確認員警有無鳴笛或追上攔檢，但並未聽聞。

兩人指出，劉並未有酒駕、超速闖紅燈等行為，並非規避取締而未遵守警察指揮稽查，吊扣車牌及吊銷駕駛將致劉無法工作，生活不便，裁罰過重，請求酌情減輕，勿扣車牌及駕照。

台南市交通局說明，現場路檢點以數個「三角交通錐」將該路段三汽車道「縮減」為一車道，開啟警示燈閃爍，設置地點及告示內容甚為顯目；劉姓男子卻未遵從警示設施及警員指示減速，無視警員以指揮棒示意停車受檢，顯然故意逃離臨檢站現場以規避酒測行為。

法院當庭勘驗採證光碟，員警設置攔檢站，前有紅底白字「酒測勤務」告示牌，攔檢站內停有警車，並設置頂端有紅色閃爍警示燈三角錐；當時員警平舉閃光指揮並持續揮動，劉卻持續向前行駛、並無減速，逕自駛離現場。

法院指出，警員既已明確對劉揮棒示意攔停，劉即應準備停車受檢；縱使劉疏未注意攔檢站告示牌，衡情對於現場並無任何事故，卻有多數警員在場執勤，理應會減速緩慢通行，以正確聽候警員指示，劉卻仍快速行駛而過。

法院認定，劉在警員攔阻後仍駛離現場，躲避稽查攔查行為，具有行為主觀上故意甚明；交通局依法裁處，已是最低罰鍰，至於吊銷駕照、吊扣牌照亦是法律規定，並無裁量空間，其認事用法均無不當，劉與母親訴請撤銷為無理由，應予駁回。

台南市劉姓男子開著閆姓母親的車，行經酒駕攔檢站，不理會員警指揮攔停，逕行快速通過，台南市交通局將劉裁罰18萬元、吊銷駕照等，閆母的車也吊扣牌照2年。記者袁志豪／翻攝
台南市劉姓男子開著閆姓母親的車，行經酒駕攔檢站，不理會員警指揮攔停，逕行快速通過，台南市交通局將劉裁罰18萬元、吊銷駕照等，閆母的車也吊扣牌照2年。記者袁志豪／翻攝

台南 臨檢 車道 酒測 駕照

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