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年薪400萬科技男偷拍妻子如廁辯為離婚蒐證 判5月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓科技公司業務副理與妻子不睦，他趁妻子進臥室廁所如廁，拿手機伸入隔間門板上方錄影，11個月後將檔案交給妻子的舅舅居住之社區警衛，舅舅轉告外甥女遭偷拍。台灣高等法院依無故攝錄他人性影像罪，判林5月得易科罰金之刑定讞。

林姓男子在南港軟體園區上班，主、副業合計年薪約400元，他和妻子育有4歲大的孩子，但兩人正在打離婚訴訟，基隆地院審理中。

妻子提告指出，2023年3月9日凌晨上廁所時，林拿手機從上往下錄攝她上廁所的樣子，直到2024年2月27日下午，林把檔案交給住在台北市政大一街、舅舅居住的社區警衛室，她才知道被偷拍，覺得羞恥。

林不否認有拍攝，但否認「無故」攝錄，辯稱他和妻子正在打離婚訴訟，因妻子常常酒醉回家，他怕對方有不理性的行為，且當時小孩也在廁所裡，他擔心小孩的安危才會錄影蒐證。

因小孩子在被妻子帶進廁所時，曾說「用到我的腳了」，而廁所門是向內開的，林擔心貿然開門會壓迫到小孩子，加上夫妻同居多年，他沒有偷窺妻子私密活動的念頭，況且都要離婚了，他「面對面都覺得厭惡」。林說，如真的要拍攝妻子的隱私部位，不可能只拍幾秒鐘。

基隆地方法院依「竊錄非公開活動罪」判林4月徒刑，得易科罰金，但檢察官認為林犯的是「無故攝錄他人性影像罪」，上訴高院，林也不服一審判決而上訴。

高院認為，林犯案時已34歲，明知從上往下拍會錄到妻子的性影像，他有無故攝錄他人性影像的不確定故意。林母雖證稱媳婦婚後長期不顧家，且喝到酩酊大醉方歸，還因酒醉而在家裡大吵大鬧、亂罵人，鬧到派出所警察上門，兒子拍影片的目的是當離婚的證據，但高院認為要蒐證妻子惡言相向也不必拍攝如廁畫面，更何況在民事事件中也不存在為了離婚而有侵害、犧牲別人隱私權的必要性。

從影片來看，小孩進廁所後被林妻抱著坐臥於馬桶上，神色、舉止正常，沒有傷勢，高院認為林的辯詞不可採。因妻子裸露的大腿、腹股溝和如廁模樣都被拍下，高院認定是「性影像」，林不認罪也未道歉，高院認為他犯後態度欠佳，除變更罪名，也加重改判為5月徒刑，得易科罰金確定。

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林姓科技公司業務副理與妻子不睦，他趁妻子進臥室廁所如廁，拿手機伸入隔間門板上方錄影，11個月後將檔案交給妻子的舅舅居住之社區警衛，舅舅轉告外甥女遭偷拍。台灣高等法院依無故攝錄他人性影像罪，判林5月得易科罰金之刑定讞。示意圖／聯合報系資料照
林姓科技公司業務副理與妻子不睦，他趁妻子進臥室廁所如廁，拿手機伸入隔間門板上方錄影，11個月後將檔案交給妻子的舅舅居住之社區警衛，舅舅轉告外甥女遭偷拍。台灣高等法院依無故攝錄他人性影像罪，判林5月得易科罰金之刑定讞。示意圖／聯合報系資料照

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