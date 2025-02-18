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北院新院長上任 「法官應無懼外力」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

北院新院長何信慶表示，大家說他是「黑馬」，他其實是識途老馬。記者王聖藜／攝影
北院新院長何信慶表示，大家說他是「黑馬」，他其實是識途老馬。記者王聖藜／攝影
台北地方法院昨舉行新、卸任院長交接典禮，新任院長何信慶表示，大家都說他會接任龍頭法院是匹「黑馬」，但他其實是識途老馬；他強調到台北地院會作好經驗傳承，鼓勵每位法官都無懼外力、不受不當干預，以法律與良知裁判案件。

何信慶是政治大學法律系學士、法律研究所碩士畢業，司法官學院第卅一期結業，歷任桃園地方法院、士林地方法院及高等法院法官，任職刑事大法庭期間，參與審理行政院前秘書長、國民黨前立委林益世貪汙案，就「實質影響力」和「職務行為」界定明確範圍。

何信慶說，他能站在司法的核心舞台深感榮幸，也深知肩上的責任重大；對於他的接任，外界有人說他是「黑馬」，甚至有人唱梁靜茹的「勇氣」給他，其實他只是「躬身入局，經驗傳承」，即便「黑馬」也應是識途老馬。

何信慶說，當法院變得畏懼時，人民便無法安心生活，每位法官都應該能夠無懼外力、不受不當干預，以法律與良知裁判案件。

他見證了無數法官在壓力下堅守原則，現今審判獨立已成為法官的ＤＮＡ，不容挑戰，他同時看到外界對司法的誤解或試圖干涉，因此，更要強化制度保障，確保法官能夠在無懼外界干擾的環境中履行職責。

司法官 法律系

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