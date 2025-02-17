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駕橡皮艇直闖林口「投奔自由」自Call警消 陸男認罪判8月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

中國大陸籍男子王旭坤，去年9月9日駕駛橡皮小艇，一路自浙江省台州市航行5天直闖台灣，同月14日擱淺新北市林口外海，向警消求救自稱欲投奔自由；檢方起訴王男，認定無外力介入。王開庭全部認罪，新北地方法院依出入國移民法大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪判刑8月。

起訴指出，現年31歲的王男老家在安徽，平時住在杭州。自去年9月初起，他陸續透過淘寶網站，以信用卡購買橡皮艇、舷外機、太陽能充電板、太陽能隨身充、油桶、乾糧等物，並搜尋台灣附近海域風向圖、各縣市天氣特報，以手機軟體WINDY軟體錄下台灣風向影片存入手機後，於去年9月9日上午9時許，自台州牛尾塘出海。

航行期間，王男利用太陽能板替手機充電，並使用手機離線導航系統輔以太陽起落及星辰方向辨別方位作為航行導航，於14日上午6時許進入林口汕頭外海，最後在外海約100公尺處擱淺難以上岸，於是撥打手機緊急電話向警消求救，並主動向119接線人員告知「我是從中國那邊偷渡過來的」、「我不是游泳、是皮伐艇」。

將王男拉上岸的警消人員證稱，當時王男神智清楚可自由應答，看不出脫水但身上有曬傷，第一時間消防員曾詢問物王男為何要來台灣？對方則表示因嚮往台灣自由世界，打算投奔自由，並未表示原本要去其他國家，或是遭逢意外而漂流來台。

中國大陸籍男子王旭坤，去年9月9日駕駛自網路購買得來的橡皮小艇及相關設備、器材，自浙江省台州市直闖新北市林口外海，遭新北地院依出入國移民法大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪判刑8月。圖／聯合報系資料照片
中國大陸籍男子王旭坤，去年9月9日駕駛自網路購買得來的橡皮小艇及相關設備、器材，自浙江省台州市直闖新北市林口外海，遭新北地院依出入國移民法大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪判刑8月。圖／聯合報系資料照片

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