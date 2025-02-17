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超商行竊1240元 男1舉動竊盜變準強盜遭判5年6月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子缺錢花用，去年在新北市汐止區某超商，趁店員整理貨架時竊取收銀機內1240元，被店員發現後逃跑，過程中推倒店員成傷，最後仍遭警民壓制逮捕，雖黃男自認僅有竊盜犯行，但法官認其竊盜後施暴，審結依準強盜罪判刑5年6月。

判決指出，57歲黃男去年10月11日凌晨因缺錢花用臨時決定犯案，進入新北市汐止區某超商後，見黃姓女店員在整理貨架，伺機竊取收銀機內1240元後逃跑，黃女發現異狀上前追逐，黃男為避免被逮，持手中包包揮擊黃女，並將其推倒在地，導致黃女右手挫傷、左肩挫傷、左小腿挫傷等。

黃女隨後大叫「搶劫」，引來路過民眾攔阻黃男，不久3名員警獲報到場，警民合力將黃男壓制逮捕，依法送辦。案經士林地檢署檢察官偵結依準強盜罪嫌起訴，黃男仍辯稱，黃女是自己跌倒摔傷，不是他推倒釀傷，自稱僅有竊盜犯行，無強盜犯行。

士林地院法官清查相關筆錄、監視器畫面、就醫紀錄等事證，仍認黃男行竊後未脫免逮捕，以強暴手段攻擊黃女，使黃女難以抗拒，進而取得贓物，已涉犯準強盜罪，又因黃男事後未與黃女和解等，審結判刑5年6月，可上訴。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

店員 強盜

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