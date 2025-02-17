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曳引車撞女警致毀容重傷 分局長向里民講解「內輪差」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓男子駕駛貨運曳引車將騎警用機車的陳姓女警撞至多根腳趾截趾、左腳部分永久性缺損、顏面撕裂傷、鼻骨骨折等重傷害，台南地院依過失重傷害罪判刑1年10月；台南市警第五分局分局長洪宏榮今天走進社區，向里民講解宣導大型車輛「內輪差」的危險性。

李姓男子2023年7月初清晨7時許，駕駛貨運曳引車在台南市安平商港內6號碼頭「萬青水泥」旁無號誌交岔路口時，撞上騎乘警用機車的陳姓女警，陳女身受重傷，再也無法擔任從小嚮往警察外勤工作，更需要年長父母照顧，無奈、無力及悔恨交織。

台南市警第五分局分局長洪宏榮鑑於全台各地發生多起與大型車相關的死亡車禍，多與內輪差及大型車視野死角有關，今天與交通大隊、台南監理站、府城客運走進鄭子寮福安宮，舉辦大型車體驗活動。

洪宏榮表示，大型車在轉彎時會產生「視覺死角與內輪差」問題，加上車身長且體積重，發生碰撞事故後往往造成嚴重傷亡，提醒里民，車輛於路口轉彎時務必減速慢行，注意車前及兩側有無行人或慢車。

洪宏榮指出，藉由此次體驗活動，讓市民認識大型車輛的危險性，牢記與大車應保持安全距離的好習慣，務必遠離大型車；行經路口附近，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域。

第五分局將深入轄內大型車業者場所，針對職業駕駛提醒起步前應先確認周邊有無人、車進入內輪差範圍內，降低事故發生。

台南市警第五分局分局長洪宏榮今天走進社區，向里民講解宣導大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局分局長洪宏榮今天走進社區，向里民講解宣導大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局分局長洪宏榮今天走進社區，向里民講解宣導大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局分局長洪宏榮今天走進社區，向里民講解宣導大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝

台南 曳引車

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