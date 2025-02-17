婦150張罰單欠逾15萬 桃園分署路邊封車她嚇到當場繳

桃園市八德區王姓女子積欠交通違規罰鍰及綜合所得稅超過15萬元，逾期未繳遭移送桃園分署執行。近期執行人員發現王女車輛停在路邊停車格，趕到現場查封，巧遇王女姊姊現場繳納2萬元並提出清償計畫後，同意查封車輛暫交由其姊姊保管，若未按期清償愛車仍將法拍。

持續針對違反道路交通管理處罰條例等行政執行案件強力執行；桃園分署指出，王女多次開車行經高速公路但皆未依規定繳納通行費，自2022年3月起，桃園市交通事件裁決處已對王女開出150張罰單，王女皆未理會及繳款，仍持續駕駛愛車趴趴走。

案件經移送桃園分署執行，執行人員鍥而不捨尋覓王女車輛行蹤，近日查得王女車輛正停靠於桃園區民生路上，執行人員趕赴現場查封，剛好遇到王女的姊姊在車上歇息，她說王女正帶寵物看醫生，只是在附近臨時停車，2人連繫後王女原表示無力清償，但當執行人員張貼封條於車輛上後才驚覺事態嚴重，請求不要拖吊車輛，願當場繳納2萬元，並承諾於2月底前繳清全部款項。