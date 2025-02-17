勇鷹高教機墜海各方揣測多 漢翔公司不忍了發聲明稿

一架勇鷹高教機在台東墜海，目前停飛等待調查事故原因中，生產勇鷹高教機的漢翔公司今天提出3點說明，逐一澄清並說明最近傳聞和媒體報導內容。

漢翔公司今天提出勇鷹1130機事件說明稿指出，有關近期媒體報導勇鷹1130機事件，漢翔公司針對其中部分內容，在此提供正確資訊，說明如下：

一、本次事件之肇因調查，由空軍主導，公司現正全力配合辦理。有關事故原因判斷，公司現階段不做任何評論。

二、事件發生以來，坊間媒體發表諸多揣測，其中少數議題偏離事實且與本次事件並無關聯，為避免誤導視聽，公司說明如下：

(一)媒體提及「位於岡山發動機廠生產線的Nadcap認證過期，嚴重影響該廠交貨」，公司針對此事已於113年12月5日發布澄清稿說明。所謂Nadcap製程認證為國際航空製造業針對特定製程之第三方認證查核，此為例行性年度工作，本次查核雖有缺失，但均已實質改正，未影響漢翔公司對美、歐發動機大廠出貨，與本次勇鷹1130機事件無關。更無所謂「台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致」等無根據之空泛言論。

(二)媒體提及「勇鷹高教機每年維修費用太驚人」，更為錯誤訊息，空軍原已針對此點向立法院澄清，表示勇鷹高教機後勤維保合約形式與IDF、F-16、幻象2000等三型機不同，金額計算方式亦不同，若採相同方式計算機隊維持費用，則勇鷹高教機均低於三型主力戰機，並無所謂勇鷹維保費用過高之事。

(三)媒體指稱「漢翔公司為了滿足每年交機目標而趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連。」完全與事實不符，漢翔公司每一項產品於交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準，所指「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題，並未發生。