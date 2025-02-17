快訊

吉伊卡哇快閃店爆民眾偷藏「哥布林」？官方公告禁賣 網質疑有內鬼

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

聽新聞
0:00 / 0:00

勇鷹高教機墜海各方揣測多 漢翔公司不忍了發聲明稿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一架勇鷹高教機在台東墜海，目前停飛等待調查事故原因中，生產勇鷹高教機的漢翔公司今天提出3點說明，逐一澄清並說明最近傳聞和媒體報導內容。

漢翔公司今天提出勇鷹1130機事件說明稿指出，有關近期媒體報導勇鷹1130機事件，漢翔公司針對其中部分內容，在此提供正確資訊，說明如下：

一、本次事件之肇因調查，由空軍主導，公司現正全力配合辦理。有關事故原因判斷，公司現階段不做任何評論。

二、事件發生以來，坊間媒體發表諸多揣測，其中少數議題偏離事實且與本次事件並無關聯，為避免誤導視聽，公司說明如下：

(一)媒體提及「位於岡山發動機廠生產線的Nadcap認證過期，嚴重影響該廠交貨」，公司針對此事已於113年12月5日發布澄清稿說明。所謂Nadcap製程認證為國際航空製造業針對特定製程之第三方認證查核，此為例行性年度工作，本次查核雖有缺失，但均已實質改正，未影響漢翔公司對美、歐發動機大廠出貨，與本次勇鷹1130機事件無關。更無所謂「台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致」等無根據之空泛言論。

(二)媒體提及「勇鷹高教機每年維修費用太驚人」，更為錯誤訊息，空軍原已針對此點向立法院澄清，表示勇鷹高教機後勤維保合約形式與IDF、F-16、幻象2000等三型機不同，金額計算方式亦不同，若採相同方式計算機隊維持費用，則勇鷹高教機均低於三型主力戰機，並無所謂勇鷹維保費用過高之事。

(三)媒體指稱「漢翔公司為了滿足每年交機目標而趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連。」完全與事實不符，漢翔公司每一項產品於交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準，所指「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題，並未發生。

三、這次事件發生以來，漢翔公司派遣大型工程及飛安團隊進駐，配合空軍進行客觀之肇因分析。渲染錯誤資訊除誤導大眾視聽外，對事件分析工作無益。

一架勇鷹高教機在台東墜海，目前停飛等待調查事故原因中。圖／本報資料照片
一架勇鷹高教機在台東墜海，目前停飛等待調查事故原因中。圖／本報資料照片

勇鷹 空軍 高教

延伸閱讀

勇鷹高教機墜海事故 飛官林瑋今出院返家休息

勇鷹失事與鳥擊相關？ 空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

勇鷹高教機墜海搜尋機骸 都蘭鼻海域岸際無所獲

墜海勇鷹至今無痕跡 空軍前副司令張延廷曝原因

相關新聞

勇鷹高教機墜海各方揣測多 漢翔公司不忍了發聲明稿

一架勇鷹高教機在台東墜海，目前停飛等待調查事故原因中，生產勇鷹高教機的漢翔公司今天提出3點說明，逐一澄清並說明最近傳聞和...

女大生狂戀「不帥又胖胖」的老師、連作夢都會笑 跟騷判拘役40日

蔣姓女子就讀大學時，瘋狂單戀她認為「長得不帥身材也胖胖」的老師，不斷透過電子郵件或學校網路平台留言板表達愛意、抒發未獲回...

曳引車撞女警致毀容重傷 分局長向里民講解「內輪差」

李姓男子駕駛貨運曳引車將騎警用機車的陳姓女警撞至多根腳趾截趾、左腳部分永久性缺損、顏面撕裂傷、鼻骨骨折等重傷害，台南地院...

婦150張罰單欠逾15萬 桃園分署路邊封車她嚇到當場繳

桃園市八德區王姓女子積欠交通違規罰鍰及綜合所得稅超過15萬元，逾期未繳遭移送桃園分署執行。近期執行人員發現王女車輛停在路...

台北地院院長新上任 他：當法官變得畏懼外力、人民便無法安心

台北地方法院今舉行新、卸任院長交接典禮，新任院長何信慶表示，大家都說他會接任龍頭法院是匹「黑馬」，但他其實是識途老馬；何...

愛子送貨遭捲揚機砸死 父母求償617萬僅獲賠2500元

高雄何姓男子送貨時被捲揚機砸死，何男父母認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行求償255萬元，並要建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。