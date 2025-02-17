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台北地院院長新上任 他：當法官變得畏懼外力、人民便無法安心

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

台北地方法院今舉行新、卸任院長交接典禮，新任院長何信慶表示，大家都說他會接任龍頭法院是匹「黑馬」，但他其實是識途老馬；何說，來台北地院要作好經驗傳承，鼓勵每位法官都無懼外力、不受不當干預，以法律與良知裁判案件。

何信慶是政治大學法律系學士、法律研究所碩士畢業，司法官學院第31期結業，歷任桃園地院、士林地院及高等法院法官，何任職刑事大法庭期間，參與審理前行政院秘書長、前國民黨立委林益世貪汙案就「實質影響力」和「職務行為」界定明確範圍。

何信慶說，他能站在司法的核心舞台深感榮幸，也深知肩上的責任重大，對於他的接任，外界有人說他是「黑馬」，甚至有人唱梁靜茹的「勇氣」給他，其實他只是「躬身入局，經驗傳承」，即便「黑馬」也應是識途老馬。

何信慶說，當法院變得畏懼時，人民便無法安心生活，每位法官都應該能夠無懼外力、不受不當干預，以法律與良知裁判案件。

何信慶說，他見證了無數法官在壓力下堅守原則，現今審判獨立已成為法官的DNA，不容挑戰，他同時看到外界對司法的誤解或試圖干涉，因此，更要強化制度保障，確保法官能夠在無懼外界干擾的環境中履行職責。

何說，法律制度並不會完美，但它所能實現的正義，取決於大家的共同努力；司法革新不是一蹴可幾的工程，是需要每一天的積累與堅持，因此，將努力改善工作環境，提供更多心理健康資源，確保每一位同仁都能在友善的環境中發揮最大專業。

今天的典禮由台灣高等法院院長高金枝主持監交，司法院副秘書長王梅英、法務部政務次長徐錫祥，台北地院前代理院長黃柄縉與會。

台北地方法院今舉行新、卸任院長交接，前代理院長黃柄縉（左起）、司法院副秘書長王梅英、台灣高等法院院長高金枝、法務部政務次長徐錫祥、新任院長何信慶與會。記者王聖藜/攝影
台北地方法院今舉行新、卸任院長交接，前代理院長黃柄縉（左起）、司法院副秘書長王梅英、台灣高等法院院長高金枝、法務部政務次長徐錫祥、新任院長何信慶與會。記者王聖藜/攝影
台北地方法院今舉行新、卸任院長交接典禮，由台灣高等法院院長高金枝（中）監交。記者王聖藜/攝影
台北地方法院今舉行新、卸任院長交接典禮，由台灣高等法院院長高金枝（中）監交。記者王聖藜/攝影
新任台北地方法院院長何信慶。記者王聖藜/攝影
新任台北地方法院院長何信慶。記者王聖藜/攝影

司法院 法律系

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