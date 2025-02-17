女大生狂戀「不帥又胖胖」的老師、連作夢都會笑 跟騷判拘役40日

蔣姓女子就讀大學時，瘋狂單戀她認為「長得不帥身材也胖胖」的老師，不斷透過電子郵件或學校網路平台留言板表達愛意、抒發未獲回應的痛苦，或是逗留在他工作地點；老師嚇壞報警，台北地檢署依實行跟蹤騷擾罪起訴。台灣高等法院判蔣女拘役40日，得易科罰金定讞。

蔣女2017年就讀大學時，愛慕一名老師，她不斷寫電子郵件到老師信箱，傾訴心中的想法，老師卻阻無效，只好通報校方。

翌年9月、10月間，蔣女休學，但「情書不絕」，甚至透過老師由學校網路平台所設的留言板留下愛的宣言，老師多年來都不願意與她聯繫，但她卻在2023年10月21日晚上前往他任教之處徘徊，隔天再寄發電郵傳達未獲置理的痛苦情緒。

老師受不了又害怕，向台北市警大安分局報案，北檢偵結後依跟蹤騷擾防制法起訴。

蔣女在一審時否認有跟蹤、騷擾，她說老師2017年說「不見我」，她隔年就轉系，後來因老師說要和她「和好」，她才寫信。她說，最早她上對方的課時，老師都會朝她的方向看，她認為如果被認為是「跟騷」，那老師的行為也算。

北院調查，蔣女的信件內容包括「其實我是滿瘋的，我也不理解到現在我還在寫這些有的沒的騷擾你是嘛？你是應該叫警察來，把我抓走，也許那個地方比較適合我？我也不懂為什麼我會對一個長得不帥身材也胖胖不知道為什麼莫名其妙的人會這麼瘋」、「對了，從我認識你開始，每天我醒來眼皮子都還沒打開，大腦就都要先播一遍你的名字」、「在夢裡的你常常對我笑得很開心，我也是」等。

老師回覆蔣姓女學生「我對妳沒情愫，不會私下跟你碰面，我們和好好不好」，並早在2017年就對她說不會發展師生戀，但她在2018年2月26日傳送「所以我真的不想打擾你和我自己，我很努力克制自己了」、「我想你當初的話說錯了，既然都封鎖我也說不見我，那就不用在『問和』好不好了。這樣我就不用花很多力氣跑來很多次」。北院指這顯示蔣女早知老師無意願交往。

北院認為，老師顧及師生情面，才用「和好」一詞緩解尷尬緊張，不能因此驟認老師是在「持續傳達愛意」。一審認為蔣女不尊重老師「不要就是不要」的道理，判她拘役50日。