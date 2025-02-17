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愛子送貨遭捲揚機砸死 父母求償617萬僅獲賠2500元
高雄何姓男子送貨時被捲揚機砸死，何男父母認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行求償255萬元，並要建材行、五金行及洪男連帶賠償父母共362萬餘元，但一審法官僅判賠2500元，父母不服上訴，二審合議庭仍認為地院金額合理，判何父、何母敗訴。
判決指出，何男2021年12月17日從嘉義將石塑木等材料運到高雄某五金行，當時洪男將捲揚機裝在五樓牆上，何男送到五金行樓下後，五金行的業者請何將貨物搬到樓上。
何男利用5樓的捲揚機，要將石塑木吊上樓，卻因捲揚機使用不當，吊勾、鋼索從樓上下墜，當場擊中何男頭部、頸部，何送醫急救後雖恢復意識，但2個月後仍因傷重喪命。
何男父母喪子後，認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行、五金行及洪男提告，檢方偵結後，認定建材行、五金行及洪男均無疏失，處分不起訴。
事後何男父母認為建材行、五金行業者及出借捲揚機的洪男仍要負責，改走民事求償，對建材行求償255萬元，並要建材行、五金行及洪男連帶賠償父母各146萬元、216萬元。
高雄地院審理時，法官認為何男僅在建材行送貨件數較多時，才會被通知幫忙送貨，並採計件報酬收費，並不需要至公司打卡報到，何男貨車也是自有，因此兩方關係屬於承攬，而非勞動契約。
另外，建材行並未要求何男將貨物搬上樓，因此父母無法請求建材行給予職業災害補償，五金行負責人並未請何男協助吊掛，考量五金行業者與何男父母以380萬元達成和解，何的雙親僅能要求建材行再給付當天工資2500元，其餘免賠。
何男父母不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，也認為何男與建材行間應屬承攬契約，另五金行業者已與何男父母達成和解，見解同一審法官，判何男父母敗訴，除和解金外，只成功索賠2500元日薪。可再上訴。
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