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曾害死2人...他拿鑰匙猛刺頭37下殺死無辜保全 判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保全員陳金順曾犯殺人、傷害致死罪而入獄，他前年酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部9下，宋送醫不治，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，維持判陳無期徒刑，全案定讞。

陳金順於1984年就因殺人而入獄，1994年又因傷害致死罪被判刑。陳近年來從事保全員工作，每月3萬元的薪資約3分之1都拿去買酒喝，酒後常控制不住衝動，多次與人衝突。

陳金順不認識宋，但他2023年1月24日早上6點18分酒後在統一超商蘆興門市前攀搭宋，結果兩人起了口角。陳心生不滿，手握鑰匙朝宋猛刺，宋不支倒地，陳再連續踢踹對方的頭部9下，宋一命嗚呼。

一審國民法官庭審理時，陳推稱「酒醉而不知道、不清楚、不記得」，雖承認有傷害，但不認殺人，一審認為陳有多項前科，本次惡性重大，雖不用判死刑，但應處無期徒刑、褫奪公權終身。　

二審審理時，陳金順表示喝酒誤事，發生這種事是他不對，覺得後悔，希望能工作賺錢彌補。辯護律師則表示，陳的家境不好，但籌了30萬元想表示慰問之意，且陳金順有「自首」且不符「累犯」，希望換取較輕刑度。

被害家屬律師指出，陳金順的律師一再強調陳有請超商店員幫忙打電話，但實情卻是請人打電話後又跑去踹宋，且案發後離開現場至3、40公尺外的社區，被警方查獲時也沒主動告知害命，警察從陳身上的血跡判斷他是「準現行犯」，哪算自首？且陳是因一審遭重判無期徒刑，現在才想拿30萬獲取輕判，無法接受減刑。

二審認為，一審國民法官法庭已詳述陳金順所犯罪行，並說明陳不符合自首要件，逐一論述評斷的理由，沒有忽略極為重要的量刑事實，或對重要事實評價有重大錯誤，因此駁回上訴，維持一審判決；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

保全員陳金順前年酒後於超商門口、與宋姓保全起衝突後殺死對方，最高法院判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
保全員陳金順前年酒後於超商門口、與宋姓保全起衝突後殺死對方，最高法院判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

國民法官 殺人 無期徒刑

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