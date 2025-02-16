鐵窗之戀 妻控夫「只把我當工具人」 訴離獲准

彰化縣一對男女朋友在服刑中交往，女方前年假釋出獄後，兩人登記結婚，但丈夫刑期長達17年，他希望妻子常來看他，才能提高家庭支持度分數，達成假釋標準，也常要她寄錢、寄物品，讓她覺得自己只是「工具人」而訴請離婚，法官判離。

判決書指出，妻子說她和丈夫在獄中短暫認識交往就決定結婚，婚後因丈夫還在獄中，未曾共同生活，因丈夫若表現良好，還有1、2年即可假釋出監，所以丈夫一直要求她前往探視，幫助他早日達到假釋標準，若她沒空前往，丈夫就拿前妻或前女友情緒勒索，說那他要前妻去探監。

妻子認為，丈夫都沒考慮她出監後收入微薄不穩定，生活困苦，有時妹妹無法載她到彰化探監，她和丈夫就爭吵冷戰，而丈夫來信都是跟她要求寄錢和物品，甚至要求她多買點接見菜給獄友吃，不然就是要她幫忙寄信，若她無法辦到，丈夫就說要與前妻連絡，讓她覺得自己只是工具人，認為丈夫無法履行夫妻義務或與她相互照顧扶持，因此訴請離婚。

丈夫則認為他有向妻子道歉，兩人已和好，兩人只是欠缺理性溝通，他先前欠缺體諒、包容，願意調整，不願離婚。

由於男方刑期到2035年，若要假釋最快也要到2029年，而從二人互動信件中看來，男方曾寫說「我一直在想要是你持續不幫我寄錢，我就必須讓我外面的那些女生朋友來看我，你真的要讓我變成這樣嗎？」，妻子曾回信稱「我一個人在外面承受了那麼多事情，加上你那些傷人的話，我怎麼可能還撐得住」。