工廠排廢水5年 沒收千萬不法所得

嘉仕寶工業公司涉以繞流機制，將含有鉻、鎳等廢水排入不明渠道，再流入台中大里溪，排放的重金屬超標二倍至十四倍，化學需氧量逾限值近四十倍，時間長達五年。一審判罰嘉仕寶三百萬元，沒收一三三○萬元不法所得，台中高分院駁回上訴，全案確定。

嘉仕寶工業公司由王姓男子擔任負責人，負責金屬表面處理業務，檢警前年接獲市民檢舉，業者涉違法將廢水排入溝渠，再流入大里溪內，經儀器檢驗業者箱涵排放的廢水後，發現業者排放的廢水重金屬都超標，同年四月間搜索，並對業者後方繞流排放口採集水樣送驗。

檢警發現，業者為省清除廢液、汙泥處理費用，從二○一八年至二○二三年被查獲為止，利用每天夜間時段，將廢水溢流到廠內不明渠道後，排到廠區後方排水溝，再沿箱涵匯入大排，流入大里溪。

檢警發現，業者排放的廢水，化學需氧量逾放流水限值卅九點七倍，有害健康物質銅、總鉻、鎳濃度也分別超標二點九七倍、十四點二倍、四點七五倍，已達汙染環境程度，檢方依違反水汙染防治法，起訴王姓負責人、廠長、員工等四人。

台中地院審認，王姓業者等人都坦認涉案，不法所得估算為三二二四萬元，王另再花費一八九三萬元更新設備，有知悔悟，犯後態度尚屬良好，分判王等四人，一年八月至六月徒刑，緩刑五年至二年，判罰嘉仕寶三百萬元，沒收不法所得一三三○萬元。

王男針對判罰及沒收部分提上訴；台中高分院近日駁回，全案確定。