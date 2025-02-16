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三星鄉農會選舉 宜蘭地檢署查獲1萬元賄款2被告交保

中央社／ 宜蘭16日電

宜蘭地檢署偵辦三星鄉農會選舉查獲李姓男子涉嫌提供賄款給徐姓男子，再由徐男向劉姓男子行賄新台幣1萬元，要求票投特定候選人，經檢察官複訊諭令李男5萬元、徐男3萬元交保。

宜蘭地檢署今天透過新聞稿表示，檢方在投票前夕接獲情資，指宜蘭縣三星鄉農會轄內農民徐男，涉嫌以新台幣1萬元向會員劉男行賄，請求投票支持特定會員代表及農事小組組長候選人，立即指派檢察官林永及洪景明，指揮法務部調查局宜蘭縣調查站全力偵辦。

檢方表示，經檢察官漏夜偵訊劉男，並查扣1萬元賄款後，專案小組昨天上午向宜蘭地方法院聲請搜索票，前往徐男住處搜索，並拘提徐男及通知徐母到案，經檢察官漏夜複訊後持續向上追查，今天上午查獲提供賄款的共犯李男，晚間並通知證人游男到案釐清。

檢察官已將提供賄款的李男，和協助行賄的徐男及徐母，及收賄的劉男共4名列為被告，經檢察官訊問後，認定李男和徐男涉犯農會法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令李男5萬元、徐男3萬元具保候傳，其餘被告經檢察官訊問後均請回。

宜蘭地檢署偵辦三星鄉農會選舉查獲李姓男子涉嫌提供賄款給徐姓男子，再由徐男向劉姓男子行賄新台幣1萬元，要求票投特定候選人，經檢察官複訊諭令李男5萬元、徐男3萬元交保。本報資料照
宜蘭地檢署偵辦三星鄉農會選舉查獲李姓男子涉嫌提供賄款給徐姓男子，再由徐男向劉姓男子行賄新台幣1萬元，要求票投特定候選人，經檢察官複訊諭令李男5萬元、徐男3萬元交保。本報資料照

宜蘭 檢察官

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