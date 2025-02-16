婦人被打18年訴離 家暴夫冷處理…女兒大義滅親：我爸經常打我媽

南投一名中年婦人婚後遭丈夫家暴長達18年，聲請保護令仍被打，於2016年離家出走，與家人斷了聯絡，去年向法院訴請離婚，但家暴男相應不理，婦人女兒作證「我爸經常打我媽」。法官認為，婦人與其夫僅存夫妻之名，准予離婚。

判決書指出，婦人與其丈夫在1998年結婚，婚後她才發現丈夫經常酗酒，酒後除了辱罵，還動手毆打她，為了孩子，隱忍不發，直到2008年才向南投地院聲請保護令獲准，但還是挨打；2016年，她忍無可忍離家出走。

婦人離家後，因擔心被丈夫發現行蹤，不敢和孩子聯絡，去年則向南投地院訴請離婚；但婦人丈夫面對離婚官司消極以對，不僅不到庭，也沒提出書面說明。南投地方法院法官為此主動查證，傳婦人的女兒作證。

經婦人女兒證稱，小時候常看到爸爸打媽媽，媽媽只能擋，媽媽期間多次離家出走，直到2016年自己國三快畢業那年，父母又大吵，母親那次離家但再也沒回來。而爸爸到現在也無法改變酗酒惡習，他都講不聽，不管是誰都勸不動。

南投地院法官認為，婦人的丈夫長期對她家暴，夫妻感情不睦，並自2016年分居至今，各自獨立生活，已無任何聯繫互動，兩人僅存夫妻之名，而無夫妻之實，雙方婚姻更已生破綻，沒有回復的可能，因此判准離婚。

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