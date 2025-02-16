台中警執行春節交通安心大執法 交通死傷降幅近一成
台中市警局從今年1月1日至元宵節前執行「春節交通安心大執法」專案，期間已查獲酒駕近600件、不禮讓行人近8000件等違規行為，與去年同期數據相比，今年專案勤務後，交通死傷件數減少830件，降幅達9.2%。
台中市警局從今年1月1日起至2月12日執行「2025春節交通安心大執法」專案勤務，針對酒後駕車、行人正義及大型車行駛高肇事路段加強執法。
統計專案期間，一共取締酒後駕車577件、行人正義7977件、大型車違規1031件，專案期間交通事故死傷件數較去年同期減少830件，降幅達9.2%，顯見有提升今年春節期間交通安全。
市警局交通大隊表示，今年針對春節假期交通秩序、行車安全，標出易肇事、易壅塞路段，農曆年前提早訂定春節連續假期交通疏導計畫、規畫各項管制措施，結合科技力量對症下藥，針對台74線中彰快速道路、轄內國1高速公路等重要道路，運用空拍機進行即時車流監控，並迅速轉知警廣電台，讓民眾得以提早獲知路況，採取因應改道作為，輔以強勢執法，讓今年台中市交通更安全。
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