快訊

文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

新光樓管疑「監工」罹難 前樓管坦言：工作包山包海…

日春木瓜牛奶「木瓜發霉、執行長過世」！業者回應了

撿到中科院服務證假冒「高博士」誆服務美軍騙倒董事長

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技公司董事長騙到360萬元，事後陳男身分被拆穿，高雄地院依詐欺判刑1年；偽造私文書則判4月，得易科罰金。

陳男2018年間檢到中科院人員服務證，先在家裡將服務證照片變更為自己個人照後，再把姓名改為英文名。

2020年2月，陳男透過施姓好友引介，認識高雄生技公司吳姓董事長，陳為了取信吳男，拿出變造的中科院服務證，自稱是新加坡籍「高博士」，在中科院研發半導體材料及ＩＣ設計，月薪高達3、40萬元，在服務美軍，台灣的飛彈系統便是他所做。

陳男向吳男供稱需要借錢開發設備，還變造中華電信開口契約工作聯單，在供應廠商一欄改成自己名字，稱可以協助開拓生技公司業務。

吳姓董座聽信陳男資歷，前後匯款360萬元至陳男帳戶，開發節電系統，但後來吳男起疑，向陳男追討款項，卻多次被陳男藉故拖延，打探後才發現陳男並不是口中的「高博士」，氣得向地檢署提告。

檢方偵辦時，陳男坦承偽造中科院服務證及中華電信開口契約，但否認詐騙吳男，稱從未跟吳男開口借錢，是施男請他開發節電器，施介紹吳男說是大股東，他匯來的現金都是研發經費。

但檢方根據中科院、中華電信回函，確認陳男並非園區服務人員，也非中華電信供應廠商聯絡人，認定吳變造服務證、契約工作聯單行騙，今偵結依變造、偽造私文書、詐欺等罪嫌起訴陳男。

高雄地院審理時，陳男坦承自己僅嘉義民雄高中肄業，當時就讀3年制汽車修護科，沒有外國國籍，雖有去過新加坡，但是在那裡是當黑工。

法官認為，陳男拿偽造的中科院服務證，佯稱自己為新加坡籍的高博士，以錯誤資訊嚴重影響吳姓董座，自屬施用詐術無訛，構成詐欺取財。

法官依據陳男犯罪事證，詐欺部分判刑一年，另偽造中科院服務證、中華電信契約廠商資料等，則依偽造私文書罪合併判刑4月。得易科罰金。可上訴。

中科院外觀。本報資料照片
中科院外觀。本報資料照片

中科院 新加坡 詐欺

延伸閱讀

傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 戰後願派駐美軍保護

國防部宣稱強弓能介接長程預警雷達 弓3六陣地今年完工

美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

台灣燈會主燈今開燈 中華電信連續27年贊助主燈

相關新聞

遮斷器放下仍闖平交道肇事 他遭罰7萬餘元且終身不得考照

台南市吳姓男子開車行經平交道，眼見遮斷器開始放下，仍闖平交道而肇事；台南市交通局將他裁罰74500元外，還要吊銷駕駛執照...

撿到中科院服務證假冒「高博士」誆服務美軍騙倒董事長

陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技公司董...

台灣燈會停車搶位爆口角 警察當裁判 竟猜拳決鬥

台灣燈會在桃園昨天首個周六，天氣好，吸引爆滿賞燈人潮，中壢區青心路停車場前昨晚9時，一名女子與韓國友人停車過程，與一名男...

離婚弄假成真為房產興訟 妻說給她的保障 夫說僅借名登記

華男和邱女「假離婚」後同住但感情變淡，華男提告討回邱女名下的房子，邱女辯稱是華男買給她的保障。法官審理後指出，華男提出借...

勇鷹號高教機墜海 漢翔資深員工曝：最擔心的事還是發生

一架勇鷹高教機昨天在台東落海，空軍司令下令同機型暫時停飛，承造國機國造的漢翔公司也協同調查，漢翔公司今天表示，調查由空軍...

她遭鄰居裝監視器密集檢舉違規 法院：侵犯隱私判撤銷

孫姓女子鄰居裝設監視器，對著孫女門口騎樓，連續拍攝孫女騎車出門，共向警方檢舉13項違規行為；孫女不服向台南市交通局申訴遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。