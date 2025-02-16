撿到中科院服務證假冒「高博士」誆服務美軍騙倒董事長

陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技公司董事長騙到360萬元，事後陳男身分被拆穿，高雄地院依詐欺判刑1年；偽造私文書則判4月，得易科罰金。

陳男2018年間檢到中科院人員服務證，先在家裡將服務證照片變更為自己個人照後，再把姓名改為英文名。

2020年2月，陳男透過施姓好友引介，認識高雄生技公司吳姓董事長，陳為了取信吳男，拿出變造的中科院服務證，自稱是新加坡籍「高博士」，在中科院研發半導體材料及ＩＣ設計，月薪高達3、40萬元，在服務美軍，台灣的飛彈系統便是他所做。

陳男向吳男供稱需要借錢開發設備，還變造中華電信開口契約工作聯單，在供應廠商一欄改成自己名字，稱可以協助開拓生技公司業務。

吳姓董座聽信陳男資歷，前後匯款360萬元至陳男帳戶，開發節電系統，但後來吳男起疑，向陳男追討款項，卻多次被陳男藉故拖延，打探後才發現陳男並不是口中的「高博士」，氣得向地檢署提告。

檢方偵辦時，陳男坦承偽造中科院服務證及中華電信開口契約，但否認詐騙吳男，稱從未跟吳男開口借錢，是施男請他開發節電器，施介紹吳男說是大股東，他匯來的現金都是研發經費。

但檢方根據中科院、中華電信回函，確認陳男並非園區服務人員，也非中華電信供應廠商聯絡人，認定吳變造服務證、契約工作聯單行騙，今偵結依變造、偽造私文書、詐欺等罪嫌起訴陳男。

高雄地院審理時，陳男坦承自己僅嘉義民雄高中肄業，當時就讀3年制汽車修護科，沒有外國國籍，雖有去過新加坡，但是在那裡是當黑工。

法官認為，陳男拿偽造的中科院服務證，佯稱自己為新加坡籍的高博士，以錯誤資訊嚴重影響吳姓董座，自屬施用詐術無訛，構成詐欺取財。