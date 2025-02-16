遮斷器放下仍闖平交道肇事 他遭罰7萬餘元且終身不得考照

台南市吳姓男子開車行經平交道，眼見遮斷器開始放下，仍闖平交道而肇事；台南市交通局將他裁罰74500元外，還要吊銷駕駛執照且終身不得考取。吳不服提告，主張處分嚴重違反比例原則，法院認定違規行為明確，處分是基於維護交通安全重要公益，吳訴請撤銷為無理由，判吳敗訴。

判決指出，吳姓男子2023年8月29日下午2時許開車行經台南市永康區東橋一路四叉巷平交道處，當時警鈴已響、閃光號誌已顯示、遮斷器開始放下，吳仍強行闖越平交道，因而肇事，遭警方開出74500元的罰單，並移送台南市交通局裁決。

台南市交通局依道路交通管理處罰條例第54條第1項等規定，裁處吳除了罰鍰7萬4500元外，還要吊銷駕駛執照且終身不得考取，並應參加道路交通安全講習。吳不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

吳姓男子主張，當時因長時間開車，身體不適加上路況不熟，導致反應不及，不慎肇事，並非故意；且吊銷駕駛執照終身不得考取，嚴重違反比例原則，交通局裁決違法。

法院指出，鴐駛人看到鐵路平交道標誌或標線後，應將速度減低至時速15公里以下；接近平交道時，若警鈴已響，閃光號誌已顯示，駕駛人應暫停等待火車通過後，看、聽鐵路兩方確無火車駛來，始得通過，道安規則第104條第1項第2款規定明確。

吳姓男子當時接近平交道，應注意降低時速並暫停等候火車通過，卻在駛越黃色網狀線後，於閃光號誌清晰可辨下，直接撞上已放下的平交道遮斷器肇事，顯有造成大眾鐵路系統車輛、其他駕駛人或行人危險可能，過失甚明。

法院表示，即使吳所稱身體不適情況屬實，一般人駕駛車輛上路時，應會事先衡量自身健康狀況，若不適於駕車上路，應選擇其他安全替代方法；吳未選擇其他安全替代方法，仍屬應注意且能注意，復無不能注意情況。

法院認定，道交條例第54條第1款規定並未設有免罰事由，吊銷駕駛執照乃為羈束處分，並無裁量空間；另道交條例第67條第1項關於終身不得考領駕駛執照規定，旨在確保道路交通往來安全，基於維護交通安全重要公益，尚難認與憲法第7條平等原則及第23條之比例原則有相牴觸。