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台灣燈會停車搶位爆口角 警察當裁判 竟猜拳決鬥

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

台灣燈會在桃園昨天首個周六，天氣好，吸引爆滿賞燈人潮，中壢區青心路停車場前昨晚9時，一名女子與韓國友人停車過程，與一名男子疑因搶車位爆發停車糾紛，雙方口角爭執，警方要求兩人「猜拳決鬥」，由警察當「裁判」，最後女方獲勝尖叫，男子心有未甘，卻也無可奈何！

中壢警方表示，台灣燈會在桃園青埔展開，昨晚燈會第一個周六晚上亮燈，人潮爆滿，晚上9時，警方據報青心路停車場爆發糾紛，經了解車主雙方係因車位停放堅不相讓，警方提出猜拳，順利化解雙方搶車位糾紛。

該起停車搶位糾紛，根據網友PO文，女子與韓國友人賞燈，在青心路停車場前，與男子疑因進停車場搶位糾紛，爭執不休，處理警察要求雙方猜拳，女子同意，對方男子卻認為猜拳不公平。警察一氣之下說「那就不要停，不猜拳就打結了」。

男子只好認同，警察說會錄音錄影證明，「剪刀、石頭、布」，女子贏了，與韓國友人尖叫，男子倖伴然無奈，最終化搶位糾紛。網友認為「太好笑，看燈會還要跟陌生人猜拳決鬥。

台灣燈會桃園現場昨晚2車主難停車場（見圖），因搶車位爆停車糾紛，警察當「裁判」，雙方「猜拳」決勝負。記者曾增勳／攝影
台灣燈會桃園現場昨晚2車主難停車場（見圖），因搶車位爆停車糾紛，警察當「裁判」，雙方「猜拳」決勝負。記者曾增勳／攝影
台灣燈會桃園現場昨晚2車主因搶車位爆停車糾紛，警察當「裁判」，雙方「猜拳」決勝負。圖／取自臉書「內壢大小事」
台灣燈會桃園現場昨晚2車主因搶車位爆停車糾紛，警察當「裁判」，雙方「猜拳」決勝負。圖／取自臉書「內壢大小事」

停車場 台灣燈會 警察

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