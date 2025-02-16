離婚弄假成真為房產興訟 妻說給她的保障 夫說僅借名登記

華男和邱女「假離婚」後同住但感情變淡，華男提告討回邱女名下的房子，邱女辯稱是華男買給她的保障。法官審理後指出，華男提出借名登記協議書，邱女未舉證推翻；華男持有購屋原始權狀，邱女持有補發權狀，判決邱女須將房屋移轉給華男。全案可上訴。

華男主張因經營公司需要，2019年8月委託仲介購買房產，作為公司辦公處所，因他限信用瑕疵尚未回復，公司貸款成數也不高，同年12月他與2017年間辦理離婚的邱姓前妻，簽定借名登記關係協議書，並登記邱女為公司所有人，再由詹姓仲介推薦的銀行申辦貸款。

華男表示，依照雙方協約，購屋款項均由公司支付，邱女無房屋使用、管理權限，並由他持有貸款契約書、買賣契約書與首次獲核發的所有權狀。購屋後每月貸款及水、電、瓦斯費、保險費、稅捐等費用，都由公司帳戶支付，他才是房產的真正所有人。邱女2022年9月間寄發存證信函，要求他搬離，他才訴請終止雙方不動產借名登記契約，請求邱女將所有權移轉登記給他。

邱女答辯，她和華男2006年結婚，原本期待白首偕老。婚後華男以要處理債務，欲循消費者債務清理條例規定聲請清算，若兩人離婚較易獲准，誆騙她同意辦理離婚。兩人在2017年8月30日辦妥登記離婚後，全家人仍共同居住生活，與往日無異。

邱女說，2019年10月間，她想到與華男已辦理離婚，個人權利未獲保障，要求華男購買不動產贈與給她，以求安心。華男購屋是要送她，並登記為她所有，並非基於公司辦公使用購買。

邱女主張借名登記協議書，是華男偽造，購屋是要贈與給她。兩人因共同居住生活，華男持有房屋相關文件或繳費憑證也屬正常，不能據以推論房屋完全由華男支配、處分或使用管理。雙方並未成立借名登記法律關係，華男請求移轉房屋所有權登記無理由，聲明駁回告訴。

法官在開庭時曾詢問，為何購屋後會做為辦公室使用？邱女稱兩人生活模式在離婚前後相同，購屋是要求華男給她的保障，因為在明德三路同住的房子登記在華男名下，她希望有間房子登記在她名下，但是沒有特別說明房子的用途。

法官認為，如果購屋目的如邱女主張，是華男在兩人登記離婚後提供給邱女擔保，邱女當有自行決定房屋使用目的的權限，非容許華男充作辦公室使用，未採信邱女辯詞。

法官說，華男持有2019買賣房屋移轉登記的權狀，邱女持有2021年補發的權狀，如果房屋非華男所有，豈能始終持有權狀。華男提出各項繳費證明單據，足認確為華男繳納。邱女指兩人同住，華男欲取得單據唾手可得。只是如果費用是邱女繳納，單據亦應由她保管，華男何以能提出如此完整的單據，斟酌上情，認為華男為房地真正所有權人，借名登記邱女所有屬實。

邱女抗辯協議書為華男偽造，不能證明借名登記，並指婚後曾受華男所託，擔任公司名義負責人，而將私章提供華男使用，協議書應為華男持用這枚印章盜蓋。只是至辯論終結為止，邱女均未舉證協議書確有華男盜蓋印章事實，法官未採信。