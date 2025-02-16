快訊

蘋果對決三星「AI去背誰最強」？實測結果曝光 鐵粉喊「想跳槽了」

中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

台特戰隊巾幗不讓鬚眉 女連長率男兵戰訓成國軍之光

勇鷹號高教機墜海 漢翔資深員工曝：最擔心的事還是發生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一架勇鷹高教機昨天在台東落海，空軍司令下令同機型暫時停飛，承造國機國造的漢翔公司也協同調查，漢翔公司今天表示，調查由空軍主導，該公司配合；一名漢翔資深員工今天說，最擔心的事還是發生了。

漢翔公司今天表示，勇鷹高教機失事調查，由空軍主導，該公司配合辦理，現階段該公司不便做任何說明。

負責國機國造任務的漢翔公司，去年12月傳出位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨，本報接獲投訴，爆料人直指是台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致，擔憂若未再取得認證，恐嚴重影響漢翔聲譽及營收；漢翔當時表示已向NADCAP查核機構澄復階段。

漢翔公司表示，為避免品質風險，全公司品保作為必須一致，該公司於民國111年起導入品保管理一元化，並依此管理方式進行組織變革。相關變革客戶均同步收到通知，並理解此調整屬於內部管理作為，對於發動機產線品質標準並無變動。

漢翔說，該名員工爆料所述NADCAP化學製程屬於第三者例行性查核(具公信力的獨立認證機構進行查核)，公司於去年11月上旬接受排定年度稽核，該項查核給予澄復時間，原本即律定在11月28日，公司已於規定期限內完成缺失申覆及改善回覆。所有程序均屬正常流程，並非爆料者所言證照過期且未再取得認證。

漢翔當時回應表示，公司發動機廠生產及交貨並不造成影響，不影響公司去年營收。爆料所稱並非事實。

NADCAP為國際航太與國防工業供應商認證的簡稱，是由美國航空業巨頭與美國國防部等機構共同發起的專業認證，並組成美國航太品質評審協會(Performance Review Institute，PRI)針對航太工業的特殊產品和製程進行認證，對國際航空大廠而言，供應商必須通過NADCAP認證，才能打入供應鏈。

該爆料人指出，漢翔在岡山園區主要為發動機組裝，有獨立的品保系統，但去年董事長胡開宏從台中派駐一、二、三級主管至岡山督導，因台中來的主管不熟悉岡山產區製程，導致特殊製程被NADCAP取消證照。

爆料人提供該製程認證現況內部資料，指岡山園區某產線化學製程NADCAP認證，已於11月30日到期，自12月1日起，該製程認證形同失效狀態，雖有部分客戶允許繼續生產零件，但另兩家重要客戶，則要求認證通過後才能繼續交貨，換言之，若認證都未通過，恐失去兩大客戶支持。

漢翔一名資深員工說，去年有員工向公司提出多項建言，許多人最擔心的事還是發生了。

一架勇鷹號高教機昨天在台東落海，飛官獲救。圖／本報資料照片
一架勇鷹號高教機昨天在台東落海，飛官獲救。圖／本報資料照片

客戶 岡山

延伸閱讀

勇鷹高教機墜海專家疑鳥擊 嘉義基地：有設驅趕小組

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

勇鷹失事賴總統喊救國防預算 林憶君：蓄意為大罷免添柴火

勇鷹服役1年就摔機 高教機催生者感嘆並提出一警告

相關新聞

基層農會改選落幕 多地爆賄選

全國287家基層農會昨改選，從北到南都有激戰區，投票過程雖平和，但農業重鎮的南部，從嘉義開始至屏東南州、往東延續至台東成...

勇鷹號高教機墜海 漢翔資深員工曝：最擔心的事還是發生

一架勇鷹高教機昨天在台東落海，空軍司令下令同機型暫時停飛，承造國機國造的漢翔公司也協同調查，漢翔公司今天表示，調查由空軍...

她遭鄰居裝監視器密集檢舉違規 法院：侵犯隱私判撤銷

孫姓女子鄰居裝設監視器，對著孫女門口騎樓，連續拍攝孫女騎車出門，共向警方檢舉13項違規行為；孫女不服向台南市交通局申訴遭...

她騎出路面邊緣線被警開單 法院：屬不得已行為判撤銷

台南市沈姓女子騎車駛出路面邊緣線，被員警開出600元罰單，她不服提告主張前方有施工三角錐路障，左邊車道都是車，不得已才靠...

基隆監獄舍房爆口角衝突 6男圍毆1人打頭各判拘役20天

基隆監獄受刑人丁姓男子等6人，去年1月與鄭姓受刑人因故發生口角爭執，6人在某舍房內，聯手毆打鄭頭部，導致鄭頭部及顏面鈍傷...

與15歲小女友上床挨告還散布性愛影片 新北男判刑1年半

范姓男子3年前與15歲小女友交往同住期間先後發生3次性行為，少女母親事後察覺，報警提告並申請保護令，范男挨告後，不僅將保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。