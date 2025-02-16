勇鷹號高教機墜海 漢翔資深員工曝：最擔心的事還是發生

一架勇鷹高教機昨天在台東落海，空軍司令下令同機型暫時停飛，承造國機國造的漢翔公司也協同調查，漢翔公司今天表示，調查由空軍主導，該公司配合；一名漢翔資深員工今天說，最擔心的事還是發生了。

漢翔公司今天表示，勇鷹高教機失事調查，由空軍主導，該公司配合辦理，現階段該公司不便做任何說明。

負責國機國造任務的漢翔公司，去年12月傳出位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨，本報接獲投訴，爆料人直指是台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致，擔憂若未再取得認證，恐嚴重影響漢翔聲譽及營收；漢翔當時表示已向NADCAP查核機構澄復階段。

漢翔公司表示，為避免品質風險，全公司品保作為必須一致，該公司於民國111年起導入品保管理一元化，並依此管理方式進行組織變革。相關變革客戶均同步收到通知，並理解此調整屬於內部管理作為，對於發動機產線品質標準並無變動。

漢翔說，該名員工爆料所述NADCAP化學製程屬於第三者例行性查核(具公信力的獨立認證機構進行查核)，公司於去年11月上旬接受排定年度稽核，該項查核給予澄復時間，原本即律定在11月28日，公司已於規定期限內完成缺失申覆及改善回覆。所有程序均屬正常流程，並非爆料者所言證照過期且未再取得認證。

漢翔當時回應表示，公司發動機廠生產及交貨並不造成影響，不影響公司去年營收。爆料所稱並非事實。

NADCAP為國際航太與國防工業供應商認證的簡稱，是由美國航空業巨頭與美國國防部等機構共同發起的專業認證，並組成美國航太品質評審協會(Performance Review Institute，PRI)針對航太工業的特殊產品和製程進行認證，對國際航空大廠而言，供應商必須通過NADCAP認證，才能打入供應鏈。

該爆料人指出，漢翔在岡山園區主要為發動機組裝，有獨立的品保系統，但去年董事長胡開宏從台中派駐一、二、三級主管至岡山督導，因台中來的主管不熟悉岡山產區製程，導致特殊製程被NADCAP取消證照。

爆料人提供該製程認證現況內部資料，指岡山園區某產線化學製程NADCAP認證，已於11月30日到期，自12月1日起，該製程認證形同失效狀態，雖有部分客戶允許繼續生產零件，但另兩家重要客戶，則要求認證通過後才能繼續交貨，換言之，若認證都未通過，恐失去兩大客戶支持。