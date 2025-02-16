她遭鄰居裝監視器密集檢舉違規 法院：侵犯隱私判撤銷

孫姓女子鄰居裝設監視器，對著孫女門口騎樓，連續拍攝孫女騎車出門，共向警方檢舉13項違規行為；孫女不服向台南市交通局申訴遭駁回，提起行政訴訟。法院認定，檢舉人行為侵犯孫女隱私權、行動自由權，交通局處分顯有違反比例原則、誠實信用原則，屬於違法行政處分，判決撤銷全數罰單。

台南市北區孫姓女子自2023年2月5日一直到隔月15日期間，騎車出門時連續遭鄰居裝設固定式監視器拍下畫面，向警方檢舉，轄區台南市警第五分局依據檢舉人資料，開出13張罰單，裁罰金額從500至1200元不等，累計共11300元。

孫女被鄰居檢舉項目包括「機車附載座人未依規定戴安全帽」、「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示」、「汽車駕駛人未依規定使用燈光」等；孫女不堪其擾，向台南市交通局申訴，交通局認為違規屬實，員警開罰並無不當，孫女再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

孫女主張，鄰居利用固定式監視器檢舉，使她受到龐大的行政裁罰，鄰居行為屬長期且持續窺探她們一家人之進行，這種惡意檢舉的手段與工具，合法性不宜，且已構成妨害秘密罪，相關罰單均應撤銷。

台南市交通局聲明，相關監視器畫面為直接拍攝所得，已資認定孫女違規行為屬實；且檢舉人提出監視器影像拍攝地點為孫女家門口的騎樓，該騎樓屬公眾通行道路，孫女及其車輛的行動或移動軌跡，並非私密敏感事項或易與其他資料結合為詳細個人檔案。

交通局認為，檢舉人所提供畫面，尚難認屬於違反隱私權而取得證據，公共空間乃是不特定大眾均可共見共見，沒有合理隱私權期待可言，進而也就不能以隱私權保護為理由，否定監視器之證據能力，舉發並無違誤，孫女所訴並無理由。

法院勘驗相關舉發事證，檢舉人確實於自家住宅前方騎樓，也就是孫姓女子住處隔壁設置監視器，以此方式持續蒐證孫女於公共場域的交通行為及車牌等足資辨識人別的個人資料。

法院說明，民眾檢舉違規行為所附資料，舉發機關並非一獲檢舉，即均「應」舉發；舉發機關應受行政程序法乃至所有法律暨一般法律原則拘束，並應以誠實信用方法為之。

如依檢舉內容舉發，舉發機關將自陷違背法律或一般法律原則、誠實信用原則時，為落實依法行政，貫徹憲法保障人民基本權，即應行使法定裁量權而不予舉發。

法院指出，人民行動自由權、隱私權（生活私密領域不受侵擾之自由）為憲法保障基本權，對個人「隱私權」保障，不因身處公共場域而失其必要性；

檢舉人的蒐證行為既已逾合理範圍，所蒐得證據，舉發機關即有不予援用而否認其證據適格義務。

法院審酌，經權衡、對比受舉發的交通違規情節，及孫女私人活動隱私、個人資料自主、行動自由所受侵擾程度，顯有輕重失衡而失其比例，依社會通念認已逾合理範圍。