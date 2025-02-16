她騎出路面邊緣線被警開單 法院：屬不得已行為判撤銷

台南市沈姓女子騎車駛出路面邊緣線，被員警開出600元罰單，她不服提告主張前方有施工三角錐路障，左邊車道都是車，不得已才靠右側行駛；法院考量沈女當時確實由右側避開較為安全適宜，駛出路面邊線行為欠缺期待可能性，訴請撤銷為有理由，判決撤銷罰單。

沈姓女子2023年9月12日下午5時許，騎車行經台南市仁德區大同路三段與保仁路口時，因見大同路上有施工三角錐路障，因此向右行駛，駛出路面邊緣線，現場員警目擊，依違反道路交通管理處罰條例「任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛」開出600元罰單。

沈姓女子不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟指出，當時左側都是車，只能從右側出去，才依騎車速度提前先切出去繞開。

台南市交通局表示，沈女當確時有駛出路面邊緣線，雖然前方有施工，但她可以由左側的外側車道經過，不需要駛出路面邊緣線。

法院當庭勘驗採證光碟，沈女機車原先行駛在最外側車道，隨後在距離路口約1個店面時，行駛在路面邊緣線上並駛越路面邊緣線，堪認她確有駛出路面邊線違規行為。

法院也指出，然而該路口處確有設置三角錐施工，無法沿原車道直行通過路口，而左側車道又有數台車輛接續行駛，前後車間距離約1組車道線，如果變換自左側車道行駛，恐與車輛發生碰撞，由右側避開前方施工處較為安全適宜。

且行車通常具有相當速度，若僅能在臨近施工處方得變換車道，亦有可能不慎誤入施工處，衡情均會先採取預防措施先行變換車道。

法院說明，公權力行為課予人民義務者，依客觀情勢並參酌義務人特殊處境，在事實上或法律上無法期待人民遵守時，行政法義務即應受到限制或歸於消滅，否則不啻強令人民於無法期待其遵守義務情況下，因不得已的行為，背負行政上的處罰或不利益？此不得已狀況即可構成「阻卻責任事由」。