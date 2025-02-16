基層農會改選落幕 多地爆賄選

基層農漁會選舉投開票，屏東縣傳出有南州地區農會賄選情事，檢警調昨天一口氣帶回多名侯選人、樁腳等。記者尤聰光／翻攝 全國287家基層農會昨改選，從北到南都有激戰區，投票過程雖平和，但農業重鎮的南部，從嘉義開始至屏東南州、往東延續至台東成功，多家農會從選前不斷查獲賄選，甚至有總幹事遭羈押，牽動下月展開的理監事選舉。

農業部表示，昨順利選出4552位農事小組組長、1萬1154位農會會員代表，投票人數37萬9516人，總體投票率47.93％，後續各農會將分別選出理事、監事、理事長及常務監事，並聘總幹事。

嘉義縣民雄鄉農會選舉，幕後是傳統黃、林派系藍綠對決，綠營林派由現任總幹事陳加茂尋求連任，藍營黃派由涂文生操盤，檢調查獲4名會員代表候選人及椿腳每票價碼6千元涉賄，昨仍以綠營席次較多。

雲林縣以大埤鄉選情激烈，檢警選前查獲2名農會代表候選人涉嫌賄選，昨仍以現任占優勢。台東成功鎮農會總幹事張恭銘涉嫌以每票1千元買票，遭法院羈押中，昨以非當權派勝出。

屏東南州地區農會是一級戰區，選前傳出賄選，會員代表候選人及樁腳等5人，涉以1票2千元行賄，最後當權派、在野派席次接近，後續選理監事等仍有變數。

台南市32家基層農會以台南地區農會號稱史上最激烈，現任總幹事楊憲仁因詐領獎勵金遭起訴，不再連任，並推派其子楊緯民接任，引發議員郭清華等人號召「改革派」成員參選，但最後仍以楊陣營占優勢。

高雄市26家基層農會以內門區農會競爭最為激烈，因總幹事屆齡退休出現競爭，總幹事部分由農會秘書高菊蓮及退休警察鄭博文有意參選，結果當權派仍占上風。

台北以士林區農會競爭最激烈，現任理事長葉文忠與前理事長郭萬清兩派人馬爭鬥，選前爆有大批人頭會員加入，北市產發局去年將全案移送地檢署調查，最終投票結果由執政的葉派取得較多數。

新北板橋區農會是全國最大農會，同樣也是現任理事長郭進源與前任理事長廖裕德之爭，昨以郭派取得較多數，但郭日前被控安排近400名幽靈會員入會。郭進源昨反駁，會員要申請入會，要提報新北市農會才會通過。

桃園以復興區農會最激烈，投票率逾8成。現任總幹事高理忠遇新人曾庭筠挑戰，曾雖未通過農業部資格審查，但本屆會員代表新面孔多，高若3月未獲理事會聘任，還是得第2階段重辦遴選。