基隆監獄舍房爆口角衝突 6男圍毆1人打頭各判拘役20天

基隆監獄受刑人丁姓男子等6人，去年1月與鄭姓受刑人因故發生口角爭執，6人在某舍房內，聯手毆打鄭頭部，導致鄭頭部及顏面鈍傷等傷害，監視帶也拍下圍毆過程，基隆地方法院依傷害罪判決6人各拘役20天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，丁男、許男、鄭男、盧男、林男、陳男與鄭男均為法務部基隆監獄同房舍受刑人，去年1月18日上午10時27分許，在舍房內，丁男等人因故與鄭發生口角爭執，共同徒手毆打鄭頭部，導致鄭受有頭部及顏面鈍傷等傷害，鄭男提出告訴。

法官依丁男等人供詞，當庭勘驗現場監視器影像，認為丁男等6人有犯意聯絡及行為分擔，視同共同正犯，認為未思以和平方式理性解決糾紛，率爾與他人共同出手攻擊他人致傷，依傷害罪判決6人各拘役20天，可易科罰金，1天以1千元折算。

法官表示，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。