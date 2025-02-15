快訊

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她到場笑呵呵」

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

基隆監獄舍房爆口角衝突 6男圍毆1人打頭各判拘役20天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆監獄受刑人丁姓男子等6人，去年1月與鄭姓受刑人因故發生口角爭執，6人在某舍房內，聯手毆打鄭頭部，導致鄭頭部及顏面鈍傷等傷害，監視帶也拍下圍毆過程，基隆地方法院依傷害罪判決6人各拘役20天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，丁男、許男、鄭男、盧男、林男、陳男與鄭男均為法務部基隆監獄同房舍受刑人，去年1月18日上午10時27分許，在舍房內，丁男等人因故與鄭發生口角爭執，共同徒手毆打鄭頭部，導致鄭受有頭部及顏面鈍傷等傷害，鄭男提出告訴。

法官依丁男等人供詞，當庭勘驗現場監視器影像，認為丁男等6人有犯意聯絡及行為分擔，視同共同正犯，認為未思以和平方式理性解決糾紛，率爾與他人共同出手攻擊他人致傷，依傷害罪判決6人各拘役20天，可易科罰金，1天以1千元折算。

法官表示，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

鄭男另指控丁男等人同時以「拍三小（台語）」等語辱罵，提告公然侮辱罪嫌，因丁男等人都否認有說，並無其他佐證，基隆地檢認為此部分證據不足，難單憑鄭指訴來認定，檢方以不起訴處分。

基隆監獄舍房細故爆衝突，6男圍毆1人打頭，法院各判拘役20天。本報資料照片
基隆監獄舍房細故爆衝突，6男圍毆1人打頭，法院各判拘役20天。本報資料照片

傷害罪 受刑人 基隆

延伸閱讀

超貼心！基隆德和社區理事長有水電專長 免費幫千名長者裝扶手

被資遣國小職員擅闖新校舍工地蒐證登革熱 二審逆轉判拘役

影／「我要站起來！」醉男和前妻口角 狠丟安全帽砸車爆衝突

強制就醫住院卻恫嚇作勢毆打病房室友 前科男被判拘役

相關新聞

基隆監獄舍房爆口角衝突 6男圍毆1人打頭各判拘役20天

基隆監獄受刑人丁姓男子等6人，去年1月與鄭姓受刑人因故發生口角爭執，6人在某舍房內，聯手毆打鄭頭部，導致鄭頭部及顏面鈍傷...

與15歲小女友上床挨告還散布性愛影片 新北男判刑1年半

范姓男子3年前與15歲小女友交往同住期間先後發生3次性行為，少女母親事後察覺，報警提告並申請保護令，范男挨告後，不僅將保...

2警涉與二手車商合謀開不實罰單牟利 嘉檢起訴貪汙罪

嘉市陳姓及嘉縣退休童姓警員被控從2020年起，涉嫌與二手車商、代辦業者合作，開立不實罰單，圖利車主獲取提前使用車輛不法利...

被封全台五大帥警 台中警偽造巡邏逮捕投案人...再被判刑

台中温姓警員曾被網友封為「全台五大帥警」，他曾和李姓男子有官司利用警察職權偷查對方個資，被判刑1年3月、緩刑3年，温、李...

開門驚見13歲女兒與裸男同床…父怒告 法院判刑1年10月

新北市劉姓男子去年隨13歲小女友返家同床共眠，少女父親一早進門叫起床，驚見女兒竟與全身赤裸劉男同床，怒報警提告，劉男坦言...

欠稅不理15年累計達4500萬 老闆一聽「管收」立刻繳

桃園某婚紗攝影禮服公司滯欠99年度營業稅，國稅局催繳未果移送行政執行署桃園分署，但公司已解散歇業，楊姓負責人的欠款累計至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。