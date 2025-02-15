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與15歲小女友上床挨告還散布性愛影片 新北男判刑1年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

范姓男子3年前與15歲小女友交往同住期間先後發生3次性行為，少女母親事後察覺，報警提告並申請保護令，范男挨告後，不僅將保護令上網張貼，甚至將2人性愛影片上傳IG限時動態供不特定人觀賞，新北地院日前依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪及兒童及少年性剝削防制條例散布性影像罪，判刑1年6月，可上訴。

判決指出，現年21歲范姓外籍男子於2021年底透過網路交友軟體，結識年僅15歲小女友，交往同住期間，於2022年2月初，5天內先後發生3次性行為，少女母親事後察覺，向新北市警方報案提告並申請保護令於2022年9月14日獲准，為期2年，保護令期間限制范男不得對少女做出有騷擾、精神上不法侵害行為。

范男獲悉法院核准保護，不僅將保護令拍照上傳張貼在網路上，甚至以暱稱「紐約黑人」將2人性愛影片及照片上傳IG限時動態，供不特定人觀賞，法院考量范男迄今未能取得受害少女及家屬原諒、達成和解或賠付損害，日前依14歲以上、未滿16歲女子為性交罪及兒童及少年性剝削防制條例散布性影像罪，判刑1年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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保護令 新北

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