與15歲小女友上床挨告還散布性愛影片 新北男判刑1年半

范姓男子3年前與15歲小女友交往同住期間先後發生3次性行為，少女母親事後察覺，報警提告並申請保護令，范男挨告後，不僅將保護令上網張貼，甚至將2人性愛影片上傳IG限時動態供不特定人觀賞，新北地院日前依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪及兒童及少年性剝削防制條例散布性影像罪，判刑1年6月，可上訴。

判決指出，現年21歲范姓外籍男子於2021年底透過網路交友軟體，結識年僅15歲小女友，交往同住期間，於2022年2月初，5天內先後發生3次性行為，少女母親事後察覺，向新北市警方報案提告並申請保護令於2022年9月14日獲准，為期2年，保護令期間限制范男不得對少女做出有騷擾、精神上不法侵害行為。