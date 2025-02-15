2警涉與二手車商合謀開不實罰單牟利 嘉檢起訴貪汙罪

嘉市陳姓及嘉縣退休童姓警員被控從2020年起，涉嫌與二手車商、代辦業者合作，開立不實罰單，圖利車主獲取提前使用車輛不法利益，嘉檢偵結依貪汙治罪條例等罪嫌，起訴2名現職、退休員警及4名業者。

起訴書說，依道路交通管理處罰條例，駕駛行車速度超出規定的最高時速60公里，除罰鍰當場禁止駕駛，還需吊扣汽車牌照6個月。汽車代辦業者、二手車商發現，縱使車主遭吊扣汽車牌照，但實務上「吊銷」處罰重於「吊扣」，只要車主另因車輛未懸掛大牌、使用其他牌照或在牌照吊扣期間行駛於道路，遭警方開單裁罰吊銷牌照後，就會因牌照已吊銷後無從吊扣，車主可直接驗車後重新申請牌照，立即上路。

洪姓二手車商利用此漏洞，找上嘉市第一警分局陳姓警員幫忙，雙方相約時間地點，由陳姓員警到指定地點開立吊銷牌照舉發通知單；後來，傅姓代辦業者、李姓二手車商也透過朋友認識陳姓警員，彼此進行多次同樣犯罪手法。

檢方說，陳姓警員與洪姓業者等人所為，讓原被吊扣車輛車主得以免除3至12個無法使用車輛無形利益，業者得以向車主收取代辦費用；陳姓警員自2020年1月至2021年12月間，與洪男、傅男及李男合作計有31起，另原在嘉縣民雄警分局服務的童姓員警，2022年退休；他涉嫌協助熟識的陳姓二手車商在指定地點開立吊銷牌照舉發通知單，車商因而獲得免除吊扣期間無法使用車輛的不法利益，雙方分別在2021、2022年合作2件。