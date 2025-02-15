被封全台五大帥警 台中警偽造巡邏逮捕投案人...再被判刑

台中温姓警員曾被網友封為「全台五大帥警」，他曾和李姓男子有官司利用警察職權偷查對方個資，被判刑1年3月、緩刑3年，温、李事後和解反而建立友誼，私下講好讓被通緝的李自行投案後，假冒成被温巡邏逮捕，以騙取上級敘獎，法院這次再依偽造文書罪判2人均6月徒刑，沒有緩刑，可上訴。

檢警調查，温員為探知李男資料2021年7月5日、8月7日在立人派出所用公務帳號、密碼登入警政知識聯網等查詢李男個資；法院當時就以他恣意查詢他人個資，嚴重傷害國家公務員形象，考量他坦承、態度尚可，依2個違反個資法判他1年2月，緩刑3年。

未料温員和李男因涉訟認識，雙方和解後還有互動、交誼，且李又捲入其他刑案請温幫查詢自己是否遭通緝，還說若有通緝，要讓温逮捕他。

李2022年7月22日赴立人派出所，温登入案件管理e化查捕逃犯系統，查到李逃犯、通緝資料等，確認李昨天21日被通緝，且温明知李自行到派出所投案，並非自己巡邏主動攔查卻和李共謀，由温登載巡邏時查獲李並移交偵查隊、檢方，損害上級對警員勤務督考、敘獎管理正確性。

台中地院審理時，温、李均坦承不諱，有温不實登載的第二分局移送書、解送人犯報告等佐證，且温在警詢筆錄中問李為何行經天津路被查獲，李還說「來台中找朋友，要去吃早餐」等不實內容。

中院認為，温所犯公務員偽造文書法定刑是1年以上7年以下徒刑，温便宜行事、心存僥倖固然可議，但他偽造文書主要影響內部考核，所生損害非巨，犯後坦承有悔意，未獲不法利益，事後也需面臨公務員懲戒，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。