快訊

韓國瑜18日邀朝野協商總預算 藍白有雜音

手機限定優惠！iPhone 16 Pro Max下殺4010元 三星這款手機降5千5、平板免萬元

今天大幅回暖有陽光 明天冷氣團南下、北部顯著降溫

開門驚見13歲女兒與裸男同床…父怒告 法院判刑1年10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市劉姓男子去年隨13歲小女友返家同床共眠，少女父親一早進門叫起床，驚見女兒竟與全身赤裸劉男同床，怒報警提告，劉男坦言有發生性行為，強調2人是男女朋友關係，願賠20萬元和解不成，新北地院依未滿14歲女子性交罪，判刑1年10月，可上訴。

判決指出，23歲劉姓男子去年4月30日凌晨1時許，隨13歲小女友返回新北市住處同床共眠，少女父親上午7時許，打開女兒房門欲叫人起床，驚見女兒竟與全身赤裸的劉男同床共枕，氣急敗壞報警提告。

劉男於警訊及檢察官偵查時，均坦承犯行，但強調2人是男女朋友關係，兩情相悅下發生性行為，且少女也不願提告，劉於法院審理時，表示願賠償20萬元，因少女父親堅持請求法院從重量刑，不願接受未達成調解，新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑1年10月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

提告

延伸閱讀

方力申昔挺女友抗淫魔教主　情人節曬合照曝宣布：我們結婚了

男大生戀上小蘿莉 帶她「轉大人」還將過程「全都錄」

3名國中生表姊妹集體離家 從苗栗到台中東勢被警方尋獲

路人鏡頭下的天后「真實體態」很驚人！蔡依林44歲狀態根本少女 私下真面目網看呆

相關新聞

開門驚見13歲女兒與裸男同床…父怒告 法院判刑1年10月

新北市劉姓男子去年隨13歲小女友返家同床共眠，少女父親一早進門叫起床，驚見女兒竟與全身赤裸劉男同床，怒報警提告，劉男坦言...

欠稅不理15年累計達4500萬 老闆一聽「管收」立刻繳

桃園某婚紗攝影禮服公司滯欠99年度營業稅，國稅局催繳未果移送行政執行署桃園分署，但公司已解散歇業，楊姓負責人的欠款累計至...

賣菸彈、恐嚇長官 6軍人被訴

陸軍步兵109旅吳姓役男賣「喪屍菸彈」遭高姓班長查獲，詎料高男未回報上繳，反而以高價回賣吳男，檢警憲擴大追查，發現洪姓班...

陳梅慧車禍亡 法官斥責肇事者「失聯」

區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧去年於國道車禍身亡，新竹地檢署依過失致死罪起訴肇事徐姓駕駛，法院昨開庭並讓雙方調解，徐男起先未...

台西鄉長倒廢土 警所長洩密遭訴

雲林縣台西鄉長李文來欲在自家土地興建雞舍，李男明知無購入土方必要，卻被檢方查獲回填、堆置有害營建廢棄物，並意外發現台西分...

密謀駕軍機叛逃 最重判13年定讞

陸軍退役軍官陳裕炘被控在台發展共諜組織，不僅密謀駕直升機投共，還拍投降心戰影片宣誓效忠，引爆近年人數最多共諜案，最高法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。