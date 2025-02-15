開門驚見13歲女兒與裸男同床…父怒告 法院判刑1年10月

新北市劉姓男子去年隨13歲小女友返家同床共眠，少女父親一早進門叫起床，驚見女兒竟與全身赤裸劉男同床，怒報警提告，劉男坦言有發生性行為，強調2人是男女朋友關係，願賠20萬元和解不成，新北地院依未滿14歲女子性交罪，判刑1年10月，可上訴。

判決指出，23歲劉姓男子去年4月30日凌晨1時許，隨13歲小女友返回新北市住處同床共眠，少女父親上午7時許，打開女兒房門欲叫人起床，驚見女兒竟與全身赤裸的劉男同床共枕，氣急敗壞報警提告。