欠稅不理15年累計達4500萬 老闆一聽「管收」立刻繳

桃園某婚紗攝影禮服公司滯欠99年度營業稅，國稅局催繳未果移送行政執行署桃園分署，但公司已解散歇業，楊姓負責人的欠款累計至今年高達4500萬元，13日到案應訊，認定符合管收條件先留置，58歲楊男一聽「管收」急向親友湊200萬元頭期款脫身，其餘分55期付。

據悉，這家婚紗攝影禮服公司2005年10月起在桃園區復興路慈護宮附近熱門地段的路口營業，以獨家代理西班牙品牌「La Sopsa」高級訂製婚紗禮服著稱，由於店名和國際知名水晶品牌前3個字相同，連店外標誌也使用天鵝圖案，遭集團盯上跨海控告婚紗店違反公平交易法，認為公司名稱和標誌易讓消費者誤認成關係企業，最高法院裁定婚紗店的名稱必須改，全案於2013年底定讞，隔年更改店名繼續營業。

桃園分署說，楊的婚紗店漏開2010年發票涉嫌逃漏稅，遭財政部北區國稅局桃園分局催繳未果，2015年間移送桃園分署，執行官接手後，趕到婚紗店查封所有婚紗法拍，但楊同年7月早一步脫產並將公司解散停業，查封之際有第三人出面表示已頂下婚紗店，並向法院提起確認所有權之訴獲勝，只好將查封的婚紗還他。

但執行官仍不放棄，有空就清查、調閱所有銀行金流，逐一解讀釐清，發現箭頭均指向逃稅的楊男，調查相關事證後，認定楊男在國稅局著手清查婚紗店欠稅案後，利用變更負責人、將公司解散、歇業，並將大額資金移轉至他個人名下帳戶，另成立經營相同項目與業務的新公司，出售婚紗禮服給第三人等隱匿處分財產手段，規避繳納稅捐的義務。

執行官2020年12月先對楊男做出限制出境處分，楊男不服提行政訴訟，直到2023年底最高行政法院判決楊男敗訴確定。判決確定後，分署執行官仍未鬆懈，去年持續蒐集、補強相關事證後，通知楊男今年2月13日上午到案說明。

當執行官一一提示卷內相關事證，楊男堅決否認有隱匿處分財產行為及意圖，執行官訊問後，認為他有管收的必要，依法將他暫時留置，備妥卷證向桃園地院聲請管收；楊聽見關鍵字「管收」驚覺不妙，一面向親友調頭寸，當場提清償計畫，先繳第1期200萬元，其餘分55期繳納並提供擔保，妻兒當天下午提錢北上，楊男於分署清點頭期款後，下午5時35分獲釋。