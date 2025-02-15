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陳梅慧車禍亡 法官斥責肇事者「失聯」

聯合報／ 記者郭政芬張宏業／連線報導

虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴，昨天雙方進行調解並開庭，幾名受害者前來法院開庭。記者郭政芬／攝影
虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴，昨天雙方進行調解並開庭，幾名受害者前來法院開庭。記者郭政芬／攝影
區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧去年於國道車禍身亡，新竹地檢署依過失致死罪起訴肇事徐姓駕駛，法院昨開庭並讓雙方調解，徐男起先未到場，律師邱顯智表示，事發至今徐男從未致電關心，保險公司也拒賠，建請法院從重量刑。

昨天下午2點半，徐男獨自赴法院，他表示自己負債好幾百萬，當租賃車司機是為了還車貸和欠款，如今沒工作，無能力償還被害人家屬，「因為手機被檢方扣押，無法聯繫」；法官訓斥「有市內電話，該做的就做，否則會被多判幾個月」。

陳梅慧與刑事局謝姓男友去年12月3日因洩密案前往台中地檢署說明，4日凌晨搭乘Uber在國道發生連環追撞身亡，肇事者徐男為租賃車司機，當天載一對夫妻趕往桃園機場，在國道1號77.7公里處彎道釀禍。

法院上午開庭時，陳梅慧家屬與謝男未到場，僅由律師出庭，徐男也未現身，書記官致電才知法院寄送地與徐男現居地不同，法官要求徐男下午務必出庭。多名受害者質疑，「保險公司都來了，怎麼可能徐男沒收到傳票？」

邱顯智表示，徐男犯後態度惡劣，雙方調解時，保險公司聲稱車輛是營業車使用，一毛錢都不賠，讓調解委員傻眼，邱顯智請法官協助，要保險公司提出契約。

此外，在區塊鏈知名度更高的「虛擬貨幣女神」、幣竟交易所營運長張于庭，被控協助睿森銀樓負責人涂誠文（通緝中）洗錢遭起訴。北檢發現，張女疑涉入另起假投資詐騙6000萬案，前天拘提約談張女到案，訊後依詐欺等罪諭知50萬元交保。

保險 國道 邱顯智

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