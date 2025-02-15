賣菸彈、恐嚇長官 6軍人被訴

陸軍步兵109旅「虎躍部隊」有3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名班長查扣違禁品未上報，反索賄，桃檢偵結，依貪汙、毒品等罪起訴。記者曾增勳／攝影 陸軍步兵109旅吳姓役男賣「喪屍菸彈」遭高姓班長查獲，詎料高男未回報上繳，反而以高價回賣吳男，檢警憲擴大追查，發現洪姓班長和宋姓役男也是藥頭，另有陳姓役男恐嚇副連長自己是黑道，行徑乖張；桃園地檢署昨依貪汙、毒品等罪起訴7人。

起訴指出，吳男等6人犯案時為現役軍人，本應盡守護家國使命，卻漠視部隊紀律及領導統御，嚴重影響部隊管理，進而危及國軍戰力，考量犯後皆坦承犯行，分別求處1至13年不等徒刑。

去年11月間，陸軍步兵109旅具黑幫背景某役男收假，企圖夾帶50顆「喪屍菸彈」回湖口營區，追查毒品來源發現109旅位於桃園楊梅的太平里營區也有3名義務役役男、1名志願役下士班長涉案。

起訴指出，吳男去年6月至9月，先後於中壢、桃園及八德等區以1000元至2500元不等價格販賣菸彈，去年8月，吳男的高姓班長查獲吳男持有電子菸彈，原應循程序回報並通知憲兵隊處理，但高男卻聽從詹姓役男建議，將菸彈以1萬元讓吳男購回，吳男議價後改為5千元；詹男則在北測中心及竹北販售菸彈給同袍士兵。

至於109旅1營2連前洪姓下士班長也提供菸彈，宋姓役男負責找藥腳，宋男得知北測中心有徐姓同袍欲購毒，先向洪男取貨，再將菸彈送到營區交易。

另外，109旅陳姓一等兵不滿江姓副連長管教，竟與何姓友人去電恫嚇「我桃園同心會的阿冠，聽說你在營區內一直針對我們同心會的喔，嘴很邱嗎，不然出來喬」、「你出營區小心一點，我知道你家住哪，你老婆小孩也要注意安全」，涉犯陸海空軍刑法。

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