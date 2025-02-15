台西鄉長倒廢土 警所長洩密遭訴

雲林縣台西鄉長李文來夫妻在自家土地欲興建雞舍，明知無購買土方必要，卻被檢警查獲違法回填營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供 雲林縣台西鄉長李文來欲在自家土地興建雞舍，李男明知無購入土方必要，卻被檢方查獲回填、堆置有害營建廢棄物，並意外發現台西分局崙豐派出所陳姓所長、林姓員警洩漏偵查內容，檢方近日依違反廢棄物清理法、洩密等罪起訴李文來夫妻與官警共10人。

起訴指出，李文來繼承農牧用土地後，以贈與方式登記在侯姓妻子名下，去年以妻子名義取得農業用地作農業設施容許，申請興建養雞場。李男明知施工計畫書中載明挖填平衡，無購入土方必要，卻與陳姓工程行負責人、宋姓挖土機司機聯繫，簽立「填立土方合約書」。

今年元旦起，陳男聯繫土方業者，將有參雜營建混合物及汙泥的土方至現場掩埋、回填，檢察官莊珂惠獲報後，1月8日到場勘查，當場查獲許姓司機倒下土方，且未攜帶隨車證明文件，追查發現宋男負責開挖，欲供其他司機傾倒廢土。

檢方指揮台西分局偵查隊及派出所逮捕相關現行犯，估計回填面積約3271平方公尺，數量約250噸，現場查扣手機、相關小單等證物。

檢方偵辦時，意外發現台西分局林姓員警得知地主為李文來妻子後，竟利用各被告分別製作搜索扣押表的機會，將現場開挖的宋男獨自帶往角落，未經在場檢察官同意，偷偷提供宋男已遭查扣手機供其對外通風報信，再由宋男刪除對話紀錄。

誇張的是，警方查扣的24張三聯單，只交出4張給檢察官，其餘20張放在派出所椅子上，藉此隱匿陳男與砂石車司機違反廢棄物清理法的證據。

李文來獲悉檢警查獲廢棄土，當天下午即前往派出所關心，陳姓所長在辦公室內，將案件查扣車輛數、環保局稽查結果、相關當事人受強制處分等全部偵查內容洩漏，甚至把檢警辦案LINE群組上的蒐證照片、稽查紀錄也都給李男查看，涉內神通外鬼。