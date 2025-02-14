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槍擊犯張錫銘提假釋屢未過 二度聲請釋憲不受理

中央社／ 台北14日電

服刑中的槍擊要犯張錫銘申請假釋屢遭駁回，提訟敗訴確定，轉而聲請法規範憲法審查，憲法法庭前年裁定不受理後，張男再度聲請法規範憲法審查，憲法法庭今天二度裁定不受理。

張錫銘於民國84年至94年間犯下槍擊、綁票等案，落網後被判處無期徒刑確定；96年起在台南監獄執行，入獄後表現正常。他自106年起多次申請假釋，均被法務部矯正署駁回。

他認為未獲公平對待，不服審查結果，111年間對矯正署提起行政訴訟，遭判決敗訴確定，轉而於112年間聲請法規範憲法審查，被憲法法庭裁定不受理後，今年再度向憲法法庭聲請法規範憲法審查。

張錫銘主張，行政法院確定判決及法務部函文所引用的假釋案件審核參考基準，違反授權明確性原則及罪刑法定原則；另外，此確定判決未對他假釋審查程序的適法性及適當性為充分審查，侵害他受憲法保障的人身自由及保障復歸社會的權利。

憲法法庭審理後認為，法務部函文非屬法規範，不得對其聲請法規範憲法審查，而其餘主張難認有敘明原確定判決有牴觸憲法之處，以及忽略基本權利重要意義的情形，聲請於法不合，今天裁定不受理。

假釋 憲法法庭 法務部

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