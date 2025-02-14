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冒名誣告害378人跑法院 惡劣情侶檔有滅證、反覆詐財之虞續押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，竟涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次，甚至偽造不實債權文件向法院聲請支付命令46件，2人自去年11月間裁押迄今，再以照顧家庭或健康狀況為由請求具保停押，台南地院仍裁定2月18日起延押2月，並均禁止接見通信。

台南地院指出，2人因涉犯誣告、偽造刑事證據、偽造私文書、偽造準私文書、偽造印章、印文、行使偽造私文書、行使偽造準私文書、個人資料保護法中非法利用個人資料、詐欺取財未遂、詐欺取財、律師法中無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件等罪，嫌疑重大，且有事實足認2人有湮滅、偽造、變造證據勾串共犯或證人之虞。

另2人均涉犯多次詐欺取財犯行，足認有反覆實施詐欺取財之虞，認有羈押必要，而均自去年11月18日起執行羈押，並禁止接見、通信。

台南地院表示，2人羈押期間均將屆滿，並於訊問時雖均表示願提出保證金，請求停止羈押，陳男則另表示請求至少解除禁見。

台南地院審酌，2人偵查中即均有滅證行為，陳男曾在警察執行搜索時將隨身碟沖入馬桶，陳女曾刪除與陳男手機內全部通訊軟體對話紀錄。

同時，2人均涉犯共同偽造刑事證據犯行，例如向檢察官提出自導自演通訊軟體對話紀錄，或冒用他人名義向法院提出偽造陳報狀，且掌握本案多數證人個人資料，而有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞。

另2人共涉犯多次詐欺取財犯行，其中犯罪方法即是偽造證據後向法院聲請支付命令，2人僅需掌握特定個人資料，及偽造相關文書證據即可實行犯罪，有反覆實施詐欺取財之虞，足認羈押原因仍然存在。

台南地院認為，本案即將進入審判程序，並預計傳喚證人到庭作證，經權衡其犯罪情節、國家刑事司法權行使、社會秩序及公共利益維護及訴訟進度等一切情狀，認仍有繼續羈押2人必要，應均自2月18日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

台南地院認為，陳姓情侶檔誣告案即將進入審判程序，並預計傳喚證人到庭作證，經權衡其犯罪情節等一切情狀，認仍有繼續羈押2人必要，應均自2月18日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。聯合報系資料照
台南地院認為，陳姓情侶檔誣告案即將進入審判程序，並預計傳喚證人到庭作證，經權衡其犯罪情節等一切情狀，認仍有繼續羈押2人必要，應均自2月18日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。聯合報系資料照

台南 詐欺 證據

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