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指法院判決架空對罷工權保護 桃空服員工會聲請釋憲

中央社／ 台北14日電

長榮航空不滿罷工向工會求償，遭勞動部裁決不當勞動行為，請求撤銷裁決，最高行政法院判決撤銷確定。桃園市空服員職業工會今天到司法院陳情，指判決違憲並聲請裁判憲法審查。

桃園市空服員職業工會表示，最高行政法院判決推翻勞動部和台北高等行政法院見解，等於架空工會對罷工權的保護，放任雇主濫訴追殺工人。

工會指出，此判決違反憲法第14條結社自由、第15條生存權、工作權、財產權，第22條概括基本權即集體勞動權等重要基本權，及憲法第23條比例原則，審判程序也違反憲法第16條訴訟權、正當法律程序，據此聲請憲法審查。

全案緣於，桃園市空服員職業工會於民國108年4月19日經大會決議通過啟動罷工程序，長榮航空空服員自同年6月20日開始罷工，長榮航空翌日即提起民事訴訟，向工會及工會成員求償新台幣3400萬元。

工會向勞動部申請裁決，勞動部不當勞動行為裁決委員會於109年2月底作成裁決，確認長榮請求工會會員給付3400萬元的行為，構成工會法的不當勞動行為，並命長榮航空應於內部網站「長榮航空企業入口網站」公告裁決主文14日以上，並將公告事證存查。

長榮航空不服裁決，提起行政訴訟，經一審台北高等行政法院判決駁回後，提起上訴，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院認為，雇主對於參加工會活動的勞工提起訴訟是否構成不當勞動行為，應權衡雇主行使訴訟權的合理性、正當性與其對工會團結權保障的侵害。

二審指出，工會及其會員若有危害雇主權益的客觀行為事實，是否具有免責的正當事由，未訴請法院裁判尚難釐清者，雇主為維護權益，循由司法途徑解決糾紛，雖使工會及其會員因此受有應訴的不利益，但權衡訴訟權是受憲法保障的基本權，應認行使訴訟權具有正當性，不能論以不當勞動行為。

最高行政法院認為，本件事實明確，廢棄台北高等行政法院原判決，並自為判決，撤銷勞動部認定為不當勞動行為的裁決，並判決確認勞動部要求長榮航空公告裁決主文違法。全案不得上訴而確定。

勞動部 憲法 長榮

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