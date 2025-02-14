「以為高雄很純樸」鄰居當著小孩面殺夫妻 家屬求法官處死

家住高雄市苓雅區的吳龍滿（65歲）因與樓上鄰居羅姓夫婦多次為樓層噪音發生爭執，前年9月持刀上門當著羅姓夫婦2個小孩的面將羅姓夫婦殺害，雖檢方證據充分，但吳龍滿至今仍不認犯行，不僅未感到後悔，甚至當庭嗆檢察官「放我走你又不要」。被害家屬今開庭卑微求法官判吳死刑，不希望吳有機會假釋出獄再傷害或報復社會。

「我以為高雄很純樸，沒想到我在高雄失去了他們⋯」被害人羅姓夫婦家屬出庭痛訴，凶手殘害他們無辜的一家人，至今年幼孩子仍活在陰影中，就連今年過年吃櫻桃，孩子手上沾染紅色的櫻桃汁都恐懼是流血，甚至在學校被嘲笑是孤兒，孩子仍走不出事發那一刻，時常自責哭泣「爸爸媽媽是被我害死的⋯」。

被害人家屬請求法官判處吳龍滿「死刑」，因為若未來吳假釋出獄，就有可能再傷害他人，吳始終不認罪，甚至今天出庭還稱被害人羅妻的父親「更該死」，難保吳龍滿假釋後，可能報復被害人家屬。

被害人羅男母親出庭求法官判吳死刑，更透露，年幼孩子已開始識字會上網，卻看到網友都在怪罪是因為小朋友開門放凶手進門，才會害死爸媽，至今根本無法走出陰影，陷入深深的自責，希望法官判吳死刑，才能告訴孫子「不是你們的錯，壞人已受到應有的懲罰」。

吳龍滿前年9月15日清晨7時許，持刀闖入樓上鄰居羅姓夫婦家，一言不發，當著羅家2個年幼孩子的面，先殺害正在客廳準備送孩子上學的羅妻，再闖入臥房殺害羅男，羅姓夫婦2人皆身中多刀，傷口集中左胸，傷及心、肺等臟器。吳犯案後騎機車到大寮及屏東枋寮丟棄案發凶器及犯案時穿著衣物。

檢警在吳龍滿丟棄的衣物上採集到被害人血跡DNA，且目睹犯案經過的羅家2童也指證就是「樓下阿伯」吳龍滿到家中殺人，但吳被逮後態度消極、不配合，始終不承認犯行，甚至曾向檢警開嗆「無罪就放我走，如果證據充足，要如何就如何」希望趕快審判。

社區管委會及管理員證稱，吳龍滿多次因噪音問題投訴樓上羅姓夫婦，但羅姓夫婦認為是吳誤會，因為就算人不在家，吳仍稱有噪音。檢察官問吳是否與羅姓夫婦有深仇大恨，吳坦承曾上樓與羅姓夫婦吵過架。

法官今開庭問吳是否可能因為噪音殺人，吳反駁法官，並反質疑法官為何羅姓夫妻製造噪音卻沒有事，吳還稱被害人羅妻「很可惡、該死」，被害人羅妻的父親「更該死」，辯稱因羅妻的父親曾在該住處開公司，連續幾個月施工鑽牆壁，造成住在樓下的他生活困擾。